Độc quyền tóm dính Suzy - Kim Seon Ho tại Việt Nam: "Tình đầu quốc dân" trùm kín mít, "chồng iu" hóa boy phố chính hiệu

Từ cuối tháng 11, "tình đầu quốc dân" Suzy, tài tử Kim Seon Ho đã đến Hà Nội để ghi hình cho bộ phim Portraits Of Delusion. Những hình ảnh của 2 ngôi sao hàng đầu xứ Hàn ở Việt Nam do "team qua đường" tình cờ chụp lại liên tục gây bão, được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Mới đây, Suzy và Kim Seon Ho bị bắt gặp di chuyển ra ngoại thành Hà Nội để bắt đầu ghi hình cho bộ phim mới của họ. Theo ghi nhận, người đẹp sinh năm 1994 rời khách sạn lúc 10h sáng. Suzy mặc áo phao, quần legging, đội mũ, đeo khẩu trang, mang vớ dày, chân đi dép cross. Dù mặc đơn giản và kín mít, nữ idol vẫn nổi bần bật với vóc dáng cao ráo, thon thả. Cô sau đó cùng trợ lý xếp hàng mua cà phê dưới sảnh khách sạn. Khoảnh khắc thẫn thờ, ngái ngủ của "tình đầu quốc dân" càng nhìn càng yêu. Sau khi ăn sáng vội, Suzy, Kim Seon Ho và đạo diễn đi bằng 3 xe riêng biệt tới điểm quay. Đoàn phim tiến hành ghi hình liên tục từ 12h trưa đến 23h cùng ngày.

Hình ảnh Suzy và Kim Seon Ho di chuyển ra ngoại thành Hà Nội để ghi hình bộ phim Portraits Of Delusion

Suzy trùm kín mít từ đầu đến chân, với phương châm ấm là được

Nữ diễn viên cùng quản lý xếp hàng mua cafe

Khoảnh khắc thẫn thờ chắc vì vẫn còn buồn ngủ của "tình đầu quốc dân"

Khoảnh khắc lộ mặt hiếm hoi của Suzy. Cô gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, làn da trắng phát sáng

Suzy và quản lý trở về khách sạn nghỉ ngơi sau 1 ngày quay dài

Nếu như Suzy chơi hệ trùm kín bưng chỉ chừa mỗi con mắt, Kim Seon Ho lại vô cùng thoải mái. Sang Việt Nam chưa lâu, nhưng nam diễn viên này đã "hòa tan", gia nhập cá thể boy phố cực nhanh khiến fan Việt ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Khi di chuyển ra ngoại ô Hà Nội ghi hình phim mới cùng Suzy, Kim Seon Ho mặc trang phục năng động, trẻ trung với áo sơ mi caro khoác ngoài, quần short và dép xỏ ngón. Trong trang phục đời thường, Kim Seon Ho vẫn không thể che giấu được visual "đốn tim" cùng vóc dáng cao lớn ấn tượng. Buổi sáng, Kim Seon Ho di chuyển bằng lối đi từ hầm xe. Đến tối muộn, nam thần xứ Hàn lộ diện từ xe về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày quay kéo dài.

Cá thể boy phố Kim Seon Ho xuất hiện với trang phục năng động, đơn giản vẫn nổi bần bật nhờ visual sáng láng và vóc dáng cao lớn