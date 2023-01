Độc Quyền: Sơn Tùng - Hải Tú lại đi cúng Ông Công Ông Táo, không “hẩy chân - hất vai” vì nhà đã có thêm người

Vào ngày 23 Tháng Chạp năm 2022, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh Sơn Tùng hất tay, hẩy chân Hải Tú ở khu biệt thự Nhà Bè - TP.HCM. Qua đó, công chúng cũng có thể xác nhận được những thông tin lan truyền trên MXH về việc Chủ tịch MTP Entertainment đang sống chung với nghệ sĩ công ty mình đó là Hải Tú.

Đúng một năm sau, cũng vào ngày 23 Tháng Chạp năm 2022 (tức ngày 12/1 vừa qua), Sơn Tùng và Hải Tú một lần nữa lộ diện tại căn biệt thự ở Nhà Bè.

Theo đó từ 8:00 sáng, căn nhà của Sơn Tùng đã tấp nập người ra kẻ vào, vệ sĩ của Sơn Tùng liên tục nhận những đơn hàng là những giỏ quà Tết, thùng xốp, đồ ăn. Nửa tiếng sau, 3 vệ sĩ bắt đầu gỡ bạt phủ siêu xe G63 màu trắng, dọn dẹp sân vườn.



Vệ sĩ nhà Sơn Tùng bắt đầu gỡ bạt phủ xe, chuẩn bị sẵn sàng cho Chủ tịch ra đường.

Đúng 9:30, Sơn Tùng xuất hiện với chiếc mũ beret, áo sweater màu vàng, trông vô cùng thời trang. Theo ngay sau Chủ tịch bước ra khỏi căn villa là một cô nàng áo len, mang kính đen và đeo khẩu trang. Cả hai đều được vệ sĩ mở cửa, cô nàng ngồi ghế đầu ngay bên cạnh Chủ tịch, Sơn Tùng đích thân lái xe chở nàng đi.

Sơn Tùng xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, được vệ sĩ mở cửa xe.

Theo sau là một cô nàng đeo kính râm, mang khẩu trang, được đích thân Sơn Tùng lái xe G63 chở đi.

Điều đáng chú ý là để bảo vệ sự riêng tư cho mình, Sơn Tùng mặc dù đã lái xe G63 nhưng khi vừa xuất phát, lập tức có một vệ sĩ lái xe máy chạy theo. Nếu chẳng may có người hâm mộ nào nhận ra Chủ tịch nhờ chiếc xe thương hiệu quen thuộc, chắc chắn sẽ có sự can thiệp của vệ sĩ chạy xe máy đằng sau.

Đến 10:45, Sơn Tùng lái chiếc G63 quay trở về căn biệt thự, anh không cần mở cửa xe vì việc đó đã có một trong ba vệ sĩ làm. Sơn Tùng vừa bước xuống xe, anh đã lập tức chỉ tay, dặn dò nói chuyện với những vệ sĩ xung quanh. Cô gái đi cùng khi nãy cũng đã tháo khẩu trang, người đó không ai khác chính là Hải Tú.

Sơn Tùng trở về được vệ sĩ mở cửa xe, vừa bước xuống Chủ tịch đã chỉ tay, nói chuyện vui vẻ.

Hải Tú sau đó xuất hiện, cô tháo khẩu trang, cười nói với vệ sĩ của Sơn Tùng.

3 vệ sĩ của Sơn Tùng luôn quan sát rất kĩ xung quanh, che chắn để không ai nhìn thấy sự xuất hiện của Chủ tịch.

Trái ngược với bầu không khí “hất tay - hẩy chân” năm ngoái, ở Ngày Ông Công Ông Táo về trời năm nay, Sơn Tùng và Hải Tú đều rất vui vẻ, cười nói không ngừng kể từ lúc xuống xe. Cả hai sau đó không đi đâu đến đêm khuya và 3 bảo vệ luôn ngồi xung quanh nhà để quan sát và nhận hàng cho Chủ tịch.

Chiếc kính hiệu từng được Hải Tú khoe trên Instagram được cô diện ở ngày tiễn Ông Công Ông Táo về trời.

Nụ cười lớn hết cỡ quen thuộc của Hải Tú.

Có thể nói dù trải qua không ít sóng gió trong năm 2022, từ việc MV trở lại của There’s No One At All bị gỡ khỏi YouTube, nghệ sĩ Kay Trần rời khỏi công ty MTP… Sơn Tùng và Hải Tú vẫn âm thầm bên nhau.