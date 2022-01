Bắt đầu kinh doanh thời trang được 7 năm, mỗi lần livestream "chốt" được cả nghìn đơn hàng. Kể từ sau vụ xô xát xảy ra ở shop thời trang ngay mặt tiền đường Nguyễn Trãi (Q5. TP.HCM), công việc kinh doanh của Trang Nemo đã bị ảnh hưởng nặng nề. Gần một tuần sau khi sự việc trở nên ầm ĩ trên MXH, Trang Nemo đã quay clip cúi đầu xin lỗi .



Chúng tôi cũng đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cô để làm rõ về những hành động như giật khẩu trang, để nhân viên xảy ra xô xát với phía người của Trần My... Trang Nemo khẳng định đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô nói về vấn đề này trước công chúng.



Clip: Trang Nemo một lần nói hết về những "lùm xùm" xô xát với phía Trần My gây xôn xao Internet

Trên Google, shop tôi bị đổi tên thành "Trang Nemo côn đồ"



Vào thời điểm sau khi xảy ra vụ xô xát 1 ngày, trên truyền thông có xuất hiện lời nhận lỗi của bạn là "hiện tại tôi chỉ muốn thay mặt sự nóng tính của nhân viên, nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, vậy thôi!". Vì sao khi đó bạn lại phát ngôn như vậy?

Đây mới là lần đầu tiên tôi nói chuyện trước truyền thông. Trước đó, tôi và nhân viên của mình vẫn đang làm việc - phối hợp với cơ quan chức năng, vào thời điểm ấy, tôi hoàn toàn không có phát ngôn gì, có thể đó là những tin đồn cắt ghép từ TikTok hoặc MXH. Tất nhiên, tôi không phủ nhận "nội dung" câu nói đó, nó rất đúng nhưng phải là thời điểm bây giờ.

Hiện nay trên Google, tên shop của tôi đã bị đổi thành "Trang Nemo côn đồ", tôi thật sự rất buồn vì bản thân là người làm chủ, không biết cách quản lý nhân viên để làm ra những hành động sai trái như vậy. Sau tất cả, tôi cùng nhân viên của mình ngay bây giờ muốn xin lỗi mọi người về những chuyện không hay đã xảy ra.

Shop Trang Nemo kinh doanh không đông khách như trước, thông tin trên Google bị đổi thành "côn đồ"

Sau hơn một tuần liên tục bị cư dân mạng ném đá về vụ xô xát trước shop thời trang của mình, bạn nhận ra bản thân đã sai ở đâu không?

Xuất phát từ tính cách của tôi. Trước tới nay tôi luôn nóng vội, chưa kể hôm đó ở shop rất đông - rất hỗn loạn và tôi không kiểm soát được hành động của mình. Bây giờ sau khi làm việc xong với cơ quan điều tra, bản thân cũng đã bình tâm hơn, đủ tỉnh táo để nhìn lại toàn bộ sự việc đã xảy ra... Tôi mới có thể ngồi tại đây và đưa ra những câu trả lời hợp lý nhất của mình.

Vào thời điểm lùm xùm nổ ra, trên mạng xuất hiện tin nhắn "bồi thường 5 tỷ của Trang Nemo", có thật đó là của bạn hay không?

Tin nhắn này không phải là ảnh cắt ghép, nhưng nó không phản ánh đầy đủ câu chuyện. Tôi là người kinh doanh online, 5 tỷ với tôi hay ai đi nữa cũng là con số rất lớn. Toàn bộ cuộc nói chuyện ấy giữa tôi và người bạn để nói về chuyện trên mạng đang đồn tôi phải bồi thường vì lỗi của nhân viên mình lên đến 5 tỷ - 7 tỷ.

Sau khi drama xô xát xảy ra, trên mạng xuất hiện tin nhắn Trang Nemo "bồi thường" 5 tỷ

Chứ chuyện tôi bồi thường bao nhiêu, tôi không có quyền quyết định. Chẳng lẽ tôi nhắn cho chị Khanh rằng "bây giờ cho Trang bồi thường 5 tỷ nhé" thì coi sao được. Chuyện này phải để cơ quan chức năng giải quyết.

Chuyện giật khẩu trang, tôi sai quá sai



Theo thông tin ban đầu, lẽ ra cuộc hẹn của bạn và Trần My phải ở quán cà phê chứ không phải ở shop thời trang?

Người đưa ra cuộc hẹn đầu tiên là Trần My, cô ấy đăng bài lên Facebook và sẽ nói qua shop của tôi để gặp mặt. Tuy nhiên, sau khi trao đổi lại thì nói qua quán cà phê, lúc ấy đã là 15 giờ chiều, trời nắng thì ai chẳng ngại ra đường? Thế nên tôi mới chốt là cứ gặp ở shop rồi nói chuyện.

Trang Nemo thừa nhận bản thân đã sai khi giật khẩu trang chị Khanh

Mọi thứ lẽ ra đã diễn ra bình thường nếu bạn không có hành động giật khẩu trang của bạn Khanh. Vì sao lúc ấy bạn lại hành xử như vậy?

Tôi đã quá nóng vội, nóng tính. Chuyện giật khẩu trang, cả 2 lần với tôi nó đều sai ở thời điểm dịch bệnh thế này. Ở lần đầu tiên, tôi có hỏi Trần My "đây có phải là người đi chung với My không, cô ấy trả lời không". Trần My cũng khẳng định không quen biết chị Khanh. Vậy nên tôi muốn cởi khẩu trang để biết người vào shop mình là ai, họ đang có động cơ gì.

Ở lần thứ hai, các bạn nhìn vào có thể không thấy được, chính tôi cũng bị khiêu khích, hăm doạ nên mới xảy ra việc đó. Tuy nhiên, tôi đã rất sai, nếu đặt vị trí khách quan nhìn vào thì hành động giật khẩu trang đưa lên như vậy là không chấp nhận được.

Theo lời kể của Trang Nemo, cô không biết chị Khanh tới shop là người quen Trần My vì phía Trần My ban đầu đã phủ nhận và nói không biết gì về Khanh

Từ lúc xảy ra vụ xô xát tới giờ, bạn thiệt hại như thế nào?

Một tuần qua bây giờ tôi mới dám lên tiếng xin lỗi là vì tôi không dám đối diện, tôi sợ cộng đồng mạng sẽ tiếp tục chỉ trích. Những ngày trước đó, cả mẹ tôi, chồng - con, phía gia đình chồng đều bị netizen công kích rất nhiều. Thiệt hại về tiền bạc là có, nhưng tinh thần thì lớn hơn.

Có thông tin nhiều cư dân mạng rủ nhau bom hàng shop của Trang Nemo, có hay không?

Bom rất nhiều. Ngay từ đầu tôi xác định hành động phía nhân viên mình gây ra có thể gây ra thiệt hại thế này, tôi nhận hết. Nhiều bạn ngoài bom hàng áo quần trên Shopee hay fanpage thì còn tự order đồ ăn - thức uống, nhiều món đồ kỳ lạ khác gửi đến shop tôi. Đồ ăn - thức uống thì tôi có thể nhận, nhưng thứ linh tinh khác thì phải từ chối không nhận. Thương nhất là các anh shipper. Có hôm tôi ra shop nghe bác kia nói: Trời ơi cô ơi, tui huỷ sáng giờ 10 đơn ở shop cô. Hên là tui biết nên tui tự huỷ luôn.

Trang Nemo kể cô đã liên tục bị bom hàng và bị "gọi" những đơn ship không do mình đặt hàng

Bài học lớn nhất của tôi là cần biết "dũa cái nết lại"



Về phần mình, từ lúc xảy ra sự cố cả bạn và phía gia đình chị Khanh có gặp mặt trao đổi chưa?

Hiện tại 2 bên vẫn chưa gặp để trao đổi với nhau. Tôi và nhân viên vừa phối hợp với cơ quan điều tra xong. Bây giờ mọi chuyện phía công an đưa ra yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ làm theo. Tôi cũng chưa được gặp lại chị Khanh sau sự cố đó.

Có một số thông tin từ bạn bè của Trần My rằng bạn đã thuê người "hack" Facebook và các status nhắc đến tên mình, có hay không?

Tôi nhìn thẳng vào máy quay và nói với mọi người là tôi ko làm việc đó. Nhiều bài viết sẽ giúp cộng đồng mạng có thêm góc nhìn. Hơn nữa, tôi làm thì ai cũng sẽ nghĩ người đó là tôi mà đúng không? Mọi người cứ nghĩ là tôi chứ biết đâu có ai đứng sau lưng giật dây thì sao, người đó là ai thì tôi không dám nói. Nhưng Trang Nemo khẳng định tôi không làm những việc này.

Trang Nemo cho biết cô sẽ tự "dũa cái nết lại" sai loạt lùm xùm

Sau tất cả, Trang Nemo nhận ra điều gì?

Bài học lớn nhất của tôi là phải tự nhủ “dũa cái nết lại bà nội!". Không phải ai cũng có thể hiểu hoặc thông cảm cho tôi như những người thân xung quanh. Mọi quyết định cần phải sáng suốt, nhẹ nhàng hơn thì như vậy đôi bên ai cũng có lợi, hơn hết là có lợi cho chính mình. Tôi cần kiểm soát hành động nóng vội của mình, giảm cái tôi của bản thân xuống để lắng nghe những góp ý của mọi người. Sai ở đâu thì sửa ở đó.

Cám ơn bạn về những chia sẻ này.

