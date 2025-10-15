Độc quyền: Bằng chứng Tóc Tiên có nơi ở mới, không chung sống với Touliver

Là cặp vợ chồng đình đám bậc nhất Vbiz, Tóc Tiên và Touliver có tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên thời gian gần đây, hôn nhân của cả hai liên tục vướng nghi vấn trục trặc khi xuất hiện hàng loạt chi tiết cho thấy cả hai không còn sống chung.

Trong khi Tóc Tiên được cho là đã dọn đến nơi ở mới, Touliver vẫn thường xuyên check-in tại căn biệt thự quen thuộc nhưng không có bất kỳ khoảnh khắc nào bên vợ. Trước loạt đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội, cả hai đều chọn cách im lặng, không phủ nhận cũng không lên tiếng, khiến người hâm mộ càng thêm bối rối trước tình trạng hiện tại của cặp đôi quyền lực Vbiz.

Cho đến mới đây, nghi vấn việc Tóc Tiên đã dọn đến nơi ở mới đã được làm rõ.

Bắt gặp Tóc Tiên tại nơi ở mới, không chung sống với Touliver

Sáng 6/10, Tóc Tiên bước ra từ chung cư W nằm trên đường Tạ Hiện, phường Cát Lái (TP.HCM). Nữ ca sĩ thoải mái xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, để mặt mộc, phong thái ung dung, khá quen thuộc với không gian xung quanh. Tối cùng ngày, Tóc Tiên có mặt tại một sự kiện, và sau khi kết thúc, cô cũng được nhìn thấy trở về chung cư này.

Đây không phải lần đầu chúng tôi bắt gặp Tóc Tiên ra vào căn hộ ở đường Tạ Hiện. Trước đó, một khoảnh khắc Tóc Tiên loay hoay tìm chìa khóa hoặc thẻ thang máy, ra vào một cách thoải mái cho thấy cô đã sinh sống ở đây một thời gian. Cộng thêm những hình ảnh check-in view nhà của Tóc Tiên thì càng có cơ sở để khẳng định cô đã dọn đến nơi ở mới mà… không có Touliver.

Bởi lẽ, tại căn biệt thự từng là nơi ở chung sau đám cưới, chúng tôi ghi nhận Touliver vẫn đang sinh sống tại đây. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn là ẩn số, và có lẽ chỉ người trong cuộc mới nắm rõ câu trả lời. Tuy nhiên, điều duy nhất vẫn còn gắn bó giữa cả hai dường như là chiếc xe quen thuộc.

Tóc Tiên được bắt gặp ra vào tại nơi ở mới. Được biết nữ ca sĩ đã sống tại đây một thời gian

Touliver được bắt gặp tại biệt thự mà cả hai ở chung sau đám cưới

Dù đã dọn sang chung cư mới, Tóc Tiên vẫn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để di chuyển - phương tiện vốn do Touliver cầm lái và từng chia sẻ trên trang cá nhân. Sau các sự kiện ngày 27/9 hay 6/10 vừa qua, Tóc Tiên cũng ra về trên chiếc xe này. Sau khi đưa Tóc Tiên trở lại chung cư W, tài xế cũng lái xe về để tại biệt thự nơi Touliver đang sinh sống.

Trước đó vào cuối tháng 7, cả hai cũng từng được bắt gặp cùng ngồi trên chính chiếc xe quen thuộc khi đến một quán ăn. Chi tiết này khiến người hâm mộ càng thêm tò mò, đồng thời vẫn nuôi hy vọng cặp đôi sẽ sớm xuất hiện trở lại bên nhau như trước.

Điều duy nhất vẫn còn gắn bó giữa cả hai dường như là chiếc xe quen thuộc

Lần Touliver và Tóc Tiên bị bắt gặp đi chung với nhau là vào cuối tháng 7

Gần đây kể từ sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, hôn nhân của cả hai liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Trong khi Touliver vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh cuộc sống cá nhân hay nghỉ ngơi tại Vĩnh Hy, Tóc Tiên lại dành nhiều thời gian cho công việc, đặc biệt là chương trình Tân Binh Toàn Năng, đồng thời là những chuyến gặp gỡ hội bạn với Đồng Ánh Quỳnh, Cara, Hứa Kim Tuyền.