Độc lạ Trung Quốc: Mẹ kế và cha dượng “tác hợp” để con riêng của họ lấy nhau gây tranh cãi

Một đám cưới ở tỉnh An Huy, Trung Quốc vào cuối tháng 2 vừa qua đã khiến dư luận xứ tỷ dân xôn xao và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội bởi mối quan hệ đặc biệt giữa những người trong gia đình. Sự việc thu hút chú ý không phải bởi quy mô hay xa hoa, mà vì hai nhân vật chính cô dâu và chú rể vốn là con riêng của mẹ kế và cha dượng từng sống chung dưới một mái nhà - ngỡ như 1 kịch bản trong phim.

Chuyện tình “đặc biệt” sau khi cha mẹ tái hôn

Theo truyền thông Trung Quốc, ba năm trước ông Trang và bà Trần quyết định tái hôn sau khi đều trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên. Ông Trang khi ấy đã có một người con trai riêng, còn bà Trần có một cô con gái riêng. Sau khi đăng ký kết hôn, cả bốn người, cha mẹ và hai con riêng sinh hoạt chung như một gia đình bình thường.

Ảnh minh họa

Trong thời gian sống chung, con trai ông Trang và con gái bà Trần thường xuyên tiếp xúc, thấu hiểu nhau và cuối cùng phát triển tình cảm. Nhận thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó, cả hai gia đình đã chủ động ủng hộ và “tác hợp” cho hai con chính thức hẹn hò. Sau một thời gian tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức đám cưới chung vào ngày 28/2 tại thành phố Hoài Bắc.

Giới chức địa phương và luật sư Trung Quốc cho biết, đám cưới này vẫn hợp pháp theo bộ luật dân sự nước này vì cô dâu và chú rể không có quan hệ huyết thống, và cha mẹ kế/cha dượng của họ cũng không có quan hệ máu mủ với nhau hay với con riêng của đối phương. Vì vậy, về mặt pháp luật, việc kết hôn giữa hai người này không bị cấm.

Phản ứng dư luận và góc nhìn đa chiều

Ngay sau khi những hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội, một số cư dân mạng tỏ ra bối rối về cấu trúc gia đình mới và cách gọi thân tộc nếu hai người có con trong tương lai. Một khách mời hài hước bình luận rằng nếu cặp đôi sau này sinh con, về mặt nhân thân thì “đứa trẻ có thể gọi ông bà nội và ngoại cùng một người”!

Nhiều người lại chúc phúc cho đôi trẻ, cho rằng đây là một “kịch bản hạnh phúc” trong đó những mảnh vụn hôn nhân trước của cha mẹ được kết nối thành một tổ ấm mới. Một số ý kiến còn nhận xét rằng khi hai người lớn hiểu nhau và yêu thương nhau thật sự, sự hỗ trợ của cha mẹ đôi bên có thể giúp mối quan hệ bền vững hơn.

Các chuyên gia tâm lý gia đình ở Trung Quốc nhìn nhận sự việc một cách tương đối nhân văn: trong nhiều nền văn hóa hiện đại, định nghĩa về gia đình đang thay đổi; tình yêu và sự lựa chọn của mỗi cá nhân miễn là không vi phạm pháp luật nên được tôn trọng. Điều này phản ánh một góc nhìn xã hội đa dạng hơn về hôn nhân và tình cảm trong bối cảnh ngày nay.

Câu chuyện hai “anh em” cùng sống trong gia đình mới sau hôn nhân của cha mẹ rồi chính thức trở thành vợ chồng là điều không thường thấy, nhưng ở trường hợp này lại hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc vì không có quan hệ huyết thống.

Sự kiện không chỉ là một đề tài thu hút bàn luận về cấu trúc gia đình và danh xưng người thân trong gia đình mới, mà còn mở ra những góc nhìn khác về cách các gia đình hiện đại định hình tình yêu và hôn nhân trong bối cảnh xã hội đang thay đổi từng ngày.

Bạn có thể thấy chuyện này là độc nhất vô nhị, nhưng với nhiều người thì đôi khi hạnh phúc đến từ những nơi ít ai ngờ tới.