Độc lạ tên trưởng ấp: Bậm Trợn, Cái Văn Cọp, Vú Sửa

Sở Nội vụ TP. Cần Thơ cho biết đã hoàn thành bầu toàn bộ 1.227 ấp, khu vực. Trong số những người trúng cử, có 546 người trình độ cử nhân, thạc sĩ. Một số trưởng ấp vừa trúng cử có tên gây chú ý như các ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, Huỳnh Hello, Cái Văn Cọp; bà Phan Vú Sửa.

Sáng 15/11, đông đảo cử tri ở ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ đến điểm bỏ phiếu bầu Trưởng ấp và thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Trong danh sách ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Bậm Trợn nhận được sự chú ý, bởi nhiều năm tham gia công tác tại địa phương và cái tên khá đặc biệt.

Người dân ấp Phương Hòa, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ, đi bỏ phiếu từ sáng sớm.

Cầm trên tay tờ giấy mời, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng cho biết tranh thủ đi lễ sớm để kịp về tham gia bầu cử . Theo bà Hằng, tiêu chí đầu tiên đối với người đứng đầu ấp là phải có đức, có tài, biết chăm lo cho bà con.

“Tôi thấy chú Bậm Trợn hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Dù chú mới được giao nhiệm vụ trưởng ấp lâm thời sau khi sáp nhập địa bàn, nhưng tôi nhận thấy chú là người có tâm, nhiệt tình với công việc. Trước đây, ở ấp Phương Hòa 3 cũ, chú vận động làm đường sá khang trang, sạch đẹp nên tôi rất tin tưởng”, bà Hằng chia sẻ.

Cái tên khiến nhiều người tò mò

Không chỉ được người dân chú ý bởi quá trình công tác, tên của ông Bậm Trợn khiến nhiều người tò mò. Bà Đặng Thị Loan - vợ ông Trợn - kể rằng nhà hai người chỉ cách nhau một con sông. Tuy nhiên, thời gian đầu bà chỉ biết chồng tên Trợn, chứ không hề hay biết tên lót phía trước của ông là Bậm.

Bà Đặng Thị Loan - vợ ông Nguyễn Văn Bậm Trợn - chia sẻ câu chuyện thú vị về tên gọi của chồng.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Bậm Trợn , cái tên đặc biệt này được ông bà, cha mẹ đặt từ nhỏ, theo quan niệm dân gian ngày trước, những cái tên có phần khác lạ thường gắn với mong muốn con cháu dễ nuôi, khỏe mạnh, ít đau ốm. Cái tên ấy theo ông từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành.

"Mỗi lần được thầy cô gọi tên khi còn đi học hay tiếp xúc với người mới quen, đôi lúc ông cũng cảm thấy bỡ ngỡ. Dần dần tôi quen với tên gọi của mình và xem đó là một phần kỷ niệm gắn với gia đình", ông Bậm Trợn chia sẻ với PV Tiền Phong .

Ông Bậm Trợn cho biết sau khi học hết lớp 12 ông tham gia nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành nghĩa vụ, ông Trợn trở về địa phương và bắt đầu tham gia công tác ở cơ sở. Trong quá trình công tác, ông lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ như Ấp đội trưởng ấp Phương Hòa 3, Phó ban Nhân dân kiêm Công an viên. Tháng 7/2026, khi ấp Phương Hòa 3 sáp nhập với ấp Phương Hòa 2 thành ấp Phương Hòa, ông được giao nhiệm vụ Trưởng ấp lâm thời.

Hình ảnh, tiểu sử và tên ông Nguyễn Văn Bậm Trợn được niêm yết trong danh sách ứng cử Trưởng ấp Phương Hòa.

Bên cạnh công việc ở địa phương, ông Trợn còn làm kinh tế gia đình. Trước đây, gia đình ông từng trồng mía, quýt rồi chuyển sang trồng chuối. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế không ổn định, ông chuyển sang trồng keo trên diện tích hơn 9.000m². Ngoài ra, ông Trợn còn làm công việc thu cước dịch vụ viễn thông để có thêm thu nhập.

Ngoài ông Nguyễn Văn Bậm Trợn, Cần Thơ còn có các ứng viên trưởng ấp, khu vực có tên khai sinh đặc biệt như ông Huỳnh Hello (SN 1993), bà Phan Vú Sửa (SN 1985) và ông Cái Văn Cọp (SN 1962).



Ưu tiên những việc thiết thực cho người dân

Đối với công tác ở địa phương, ông Bậm Trợn cho rằng, một trong những yêu cầu hiện nay là phải thích ứng với quá trình chuyển đổi số. Theo ông, người dân trong ấp chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, hoa màu nhưng thường xuyên đối mặt tình trạng được mùa mất giá, thiếu liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, khiến thu nhập thiếu ổn định.

Ông Bậm Trợn cho rằng, người làm công tác ở ấp phải thường xuyên gần dân, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Ngày 15/11, Cần Thơ tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực tại toàn bộ 1.227 ấp, khu vực thuộc 103 xã.

Ấp Phương Hòa hiện có gần 800 hộ, với hơn 3.300 nhân khẩu. Địa bàn rộng, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác quản lý ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Điền - Chủ tịch UBND xã Long Hưng - cho biết toàn xã có 11 ấp. Các ứng cử viên Trưởng ấp trong đợt bầu cử này có tuổi đời trẻ hơn so với đợt trước. Ngoài việc đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, trình độ học vấn, ứng viên phải là người năng động và có uy tín trong nhân dân.

Người dân nhận xét ông Nguyễn Văn Bậm Trợn là người có tâm, nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc.

Theo ông Điền, trước khi tổ chức bầu cử, xã đã tiến hành hiệp thương, đồng thời lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy định. Qua quá trình này, người dân thể hiện sự đồng thuận cao đối với việc giới thiệu ông Nguyễn Văn Bậm Trợn ứng cử chức danh Trưởng ấp.