Độc lạ máy tính xách tay ASUS có thể phát ra mùi hương thơm

Lưới kim loại trên nắp máy tính xách tay ASUS Adol Book 14 Air có chức năng phân phối hương thơm chứa các viên nén hương độc quyền. Được phát triển bởi công ty nước hoa Anna Sui, các viên nén hương thơm là một phần của sự hợp tác rộng giữa nhà sản xuất máy tính xách tay với Anna Sui.

Các viên nén hương thơm này cung cấp các lựa chọn mùi New Her, Basil and Mandarin, và Men’s Rose, cho phép người dùng chuyển đổi giữa bất cứ khi nào mà mình muốn. Adol Book 14 Air chỉ hoạt động với những loại nước hoa trong bộ sưu tập này, có nghĩa người dùng không thể tìm các loại nước hoa khác ngoài thương hiệu Anna Sui khi muốn thay thế.

Không chỉ gây chú ý với khả năng phát hương thơm, Adol Book 14 Air cũng tương đối mạnh mẽ nhờ APU AMD Ryzen 9 8945H, vốn đang là chip nằm trên đỉnh của dòng sản phẩm Hawk Point-HS của AMD.

Hơn nữa, ASUS cũng trang bị cho máy tính xách tay này một viên pin 75 Wh, nhiều cổng kết nối như USB 4 và màn hình OLED 16:10 kết hợp tốc độ làm mới 120 Hz cho độ phân giải 2,8K (2.880 x 1.800). Màn hình này cũng cung cấp độ sáng tối đa lên đến 600 nits trong khi bao phủ lần lượt 100% và 133% không gian màu DCI-P3 và sRGB.

Ở thời điểm hiện tại, Adol Book 14 Air chỉ có sẵn tại thị trường Trung Quốc, nơi sản phẩm được bán với giá khoảng 969 USD cho phiên bản đi kèm RAM 32 GB và SSD 1 TB. Chưa rõ liệu nhà sản xuất máy tính xách tay này có đưa sản phẩm ra các thị trường khác trên thế giới hay không.