Độc lạ: 2 cặp anh em trùng tên, "cưới chéo" khiến gia đình rơi vào tình huống "dở khóc dở cười"

Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận. Và có lẽ, Đỗ Yến Linh (26 tuổi, Bạc Liêu) cũng không ngờ rằng chị có thể gặp được nhân duyên của mình – là người bạn đời tử tế, chân thành, hết mực yêu thương vợ con trong lần đi hỏi vợ cho anh trai ruột.

Câu chuyện hai cặp đôi đều là anh trai – em gái ruột ở Bạc Liêu "cưới chéo" nhau và còn trùng tên Linh – My được chia sẻ lên mạng xã hội những ngày qua khiến dân tình không khỏi trầm trồ, thích thú.

Chị Đỗ Yến Linh kể, năm 2018, anh trai chị là anh Đỗ Khánh Linh (30 tuổi) kết hôn với vợ là chị Phan Thảo My (25 tuổi) sau khi quen biết nhau qua mai mối.

Lần đi hỏi vợ cho anh trai cũng là lúc chị lần đầu tiên gặp chồng mình: "Anh trai mình với Thảo My yêu nhau 1 năm thì cưới. Hôm đó mình đi cùng bố mẹ và gia đình qua nhà Thảo My để bàn chuyện cưới hỏi cho anh.

Mình gặp anh Phan Hoàng My (28 tuổi) lần đầu ở đó. Hai đứa ngồi ăn chung mâm cơm với các anh chị em trong gia đình anh Hoàng My, mình ngồi cách anh ấy chứ không ngồi gần. Ấn tượng ban đầu của mình là thấy anh ít nói, hiền lành nên cũng cảm mến".

Cặp đôi Hoàng My - Yến Linh (bên trái) và Thảo My - Khánh Linh (bên phải)

Về phía anh Phan Hoàng My, anh cho hay thấy em gái của em rể xinh xắn, có đôi chút lạnh lùng khiến anh rất ấn tượng. Sau lần chạm mặt đầu tiên, anh Hoàng My bắt đầu tìm lý do để làm quen, chuyện trò nhiều hơn với chị Yến Linh.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", từ những lần đi chơi chung 2 cặp đôi với nhau, cùng với sự tác thành của gia đình hai bên, anh Hoàng My và chị Yến Linh chính thức thành đôi với nhau. Cặp đôi Hoàng My – Yến Linh kết hôn năm 2019, chỉ 1 năm sau đám cưới của anh Khánh Linh và chị Thảo My.

Câu chuyện hai anh em cùng tên Linh "cưới chéo" hai anh em cùng tên My ở Bạc Liêu khiến dân tình không khỏi trầm trồ và để lại nhiều bình luận vui:

"Rồi sau đó anh của ai người đó gọi";

"Rồi xưng hô sao nhỉ? Hơi khó gọi nha. Đang từ em chồng thành chị dâu, từ anh vợ thành em rể luôn";

Giải đáp thắc mắc của dân mạng về cách xưng hô, chị Yến Linh cho biết, ban đầu khi thay đổi cách xưng hô thì họ có đôi chút ngượng ngùng: "Tuy mình là em chồng của Thảo My nhưng mình cũng lớn hơn Thảo My 1 tuổi.

Sau này khi mình lấy anh Hoàng My làm chồng thì mình cũng là chị dâu của Thảo My, nên tụi mình quyết định gọi nhau như những người bạn là xưng tôi với bà, tôi với ông hoặc xưng tên.

Đó là cách xưng hô sau khi mình lấy anh Hoàng My. Chứ lúc trước thì mình kêu Thảo My là chị (chị dâu). Còn con cái của tụi mình thì đứa nào đẻ trước làm anh/chị, đứa nhỏ là em, cứ phân vai theo tuổi thôi."

Về phía gia đình hai bên, được biết bố mẹ của họ rất thân thiết, tình cảm khăng khít với nhau. Vì cả hai con đều kết đôi với hai con của nhà thông gia nên mỗi dịp Lễ Tết hay sinh nhật các thành viên trong gia đình, họ thường quây quần bên nhau cùng ăn uống, chuyện trò.

Được biết, hiện tại cả chị Yến Linh và chị Thảo My đều đi làm dâu nhà chồng, cuộc sống hôn nhân của hai cặp đôi đều vô cùng viên mãn, ấm êm.

Ảnh: NVCC