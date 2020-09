Độc chiêu đục tường phòng trọ, chui vào trộm tài sản khách đang “mây mưa”

Ngày 14-9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lương Phạm Hồng Quân 5 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Đây là đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm cắp bằng cách đục tường, đột nhập phòng trọ do khách mua dâm thuê.

Là đồng phạm giúp sức trong vụ án, 12 bị cáo khác bị phạt từ 5-2 năm tù giam, cùng về tội danh trên.

Từ năm 2018, Lương Phạm Hồng Quân, Nguyễn Thành Ngân và Nguyễn Anh Tuấn đứng ra thuê nhiều căn nhà ở cùng ven TP HCM. Bọn chúng dẫn khách mua dâm đến đây thuê phòng, sau đó giàn cảnh trộm cắp tài sản.

Cùng đó, ba đối tượng cấu kết với nhóm điều gái mại dâm do Nguyễn Vũ Thành Nam cùng 3 đối tượng khác điều hành. Băng nhóm này có khoảng 19 người. Không hoạt động cố định ở một địa điểm, cứ từ 10-15 ngày là các đối tượng chuyển đi thuê khu trọ mới.

Tháng 1-2019, các đối tượng thuê nhà trọ ở quận 12, TP HCM. Tại đây, nhóm tội phạm bố trí 1 căn phòng cắt một lỗ thông tường vừa đủ một người chui qua. Tường phòng bên kia, bọn chúng nguỵ trang bằng tấm gương di động. Người bán dâm đưa khách vào căn phòng có lỗ thủng như trên, yêu cầu khách cất đồ đạc, quần áo xuống kệ nhỏ cạnh đầu giường.

Lợi dụng lúc người mua dâm sơ hở, một thành viên trong nhóm chui qua lỗ thông tường, vào ẩn nấp dưới gầm giường rồi trộm hết tài sản có giá trị. Sau đó, các đối tượng bấm chuông báo hiệu với người đang phục vụ khách mua dâm. Cô gái đó sẽ viện lý do ra khỏi phòng và cùng đồng bọn tẩu thoát, bỏ mặc khách hàng.

Trong trường hợp khách mua dâm phát hiện mất tài sản nên kiếm chuyện thì Quân mời khách ra quán nước nói chuyện. Nếu khách cãi vã thì Quân trả lại tài sản. Nếu khách xin chuộc, Quân sẽ hẹn thời gian, địa điểm mới.

Chỉ hơn 1 tháng, băng nhóm do Quần cầm đầu trộm rất nhiều tài sản có giá trị (chủ yếu là điện thoại di động và máy tính bảng). Các đối tượng mang đi tiêu thụ rồi chia nhau hàng trăm triệu đồng.

TAND TP HCM nhận định băng nhóm tội phạm nói trên hoạt động có tổ chức, hết sức tinh vi. Cac bị cáo lặp lại nhiều lần hành vi phạm tội. Các bị cáo còn sức lao động nhưng không làm ăn chân chính; gây mất trật tự, an toàn xã hội. Do đó, tòa sơ thẩm đồng ý với quan điểm về tội danh và mức hình phạt do đại diện VKSND cùng cấp đưa ra.