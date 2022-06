Độc chiêu của tội phạm ma túy

Cục Hải quan TP Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 48 kg ma túy các loại. Manh mối chuyên án xuất hiện từ đầu năm 2022, các cơ quan chức năng nhận được một nguồn tin về đường dây vận chuyển ma túy từ các nước Đức, Cộng hòa Czech về TP Hà Nội thông qua đường hàng không.

Diễn biến phức tạp

Địa điểm trung chuyển ma túy là sân bay Nội Bài, các cảng nội địa (cảng ICD) Mỹ Đình và ICD Gia Lâm (TP Hà Nội). Sau đó, hàng cấm được giao đi nhiều địa phương để tiêu thụ.

Ngày 30-3, lực lượng hải quan tại sân bay Nội Bài và cảnh sát phòng chống ma túy sử dụng máy chuyên dụng kiểm soát hàng hóa đã phát hiện 4 thùng hàng nghi vấn bên trong chứa ma túy, được vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ Cộng hòa Czech về Việt Nam. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 6-4, ban chuyên án bắt quả tang 2 người đang giao nhận 4 kiện hàng trên ở ven đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu được 47 kg ma túy tổng hợp và 1 kg ketamin. Số ma túy này được giấu bên trong các thùng sữa, bỉm, thực phẩm chức năng trước khi lên máy bay.

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy từ Lào về. Ảnh: QUANG NHẬT

Ngoài vụ án nêu trên, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan TP Hà Nội đã phối hợp bắt 13 vụ với 29 người liên quan, thu 179 kg ma túy các loại. Trong đó có cả loại ma túy mới như tem giấy gây ảo giác cho giới trẻ. Các đường dây tội phạm này hoạt động với cùng phương thức là giấu ma túy trong hàng hóa, quà tặng để gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Sơ kết 6 tháng thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế mới đây, Bộ Công an Việt Nam cho biết sau 6 tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan phát hiện, đấu tranh thành công 112 vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 140 đối tượng, thu giữ 83,6 kg heroin, 109 kg ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, trong đó công an xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ; phối hợp bắt giữ 16 đối tượng bị truy nã về ma túy của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào.

Điển hình như lực lượng phòng chống ma túy Việt Nam và Lào đã phối hợp đấu tranh, triệt phá tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển đi các tỉnh, thành phố trong nước tiêu thụ. Đường dây này do Trần Thị Mậu (SN 1962) và Nguyễn Sỹ Đức (SN 1969) cầm đầu.

Tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án là 61 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 20 bánh heroin, 3 kg ketamin cùng nhiều vật chứng liên quan. Ngày 10-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh phá thành công Chuyên án 255H, bắt 1 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp. Ngày 27-2, Công an tỉnh Đắk Nông phá chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin.

Manh động, liều lĩnh

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có liên quan đến hai nước Việt Nam và Lào đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy có sự liên quan với tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu. Chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, trang bị vũ khí, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

"Cần có các giải pháp tổ chức phối hợp điều tra những vụ án ma túy qua biên giới, tiến hành điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm" - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Cục Hải quan TP Hà Nội thông tin thời gian qua, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng trong nước cấu kết chặt chẽ với đối tượng người nước ngoài manh động, liều lĩnh vượt biên giới qua các đường mòn, lối mở.

Bên cạnh đó, đối tượng buôn lậu sử dụng các thuyền cao tốc vượt sông, suối nhỏ và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để hoạt động buôn bán và vận chuyển các chất ma túy vào Việt Nam. Cùng với đó, số lượng hành khách xuất nhập cảnh, quá cảnh, hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất… tăng mạnh, nên số vụ việc vi phạm qua các cửa khẩu có xu hướng tăng, đặc biệt nổi lên là tuyến hàng chuyển phát nhanh tại các sân bay quốc tế.