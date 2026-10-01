Đọc bình luận dưới bức ảnh bé gái Việt đeo kính mới thấy: Có 1 kiểu người lớn toxic, quy chụp, rất đáng cảnh báo!

Trước những điều chưa rõ, một thái độ thận trọng, sự cảm thông hoặc đơn giản là không bình luận vội vàng có lẽ sẽ giúp mạng xã hội trở thành không gian tích cực hơn, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Một bức ảnh bé gái ở độ tuổi mầm non đeo chiếc kính màu hồng dễ thương bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng, thay vì những lời hỏi thăm hay động viên, dưới phần bình luận lại xuất hiện không ít ý kiến cho rằng trẻ còn quá nhỏ đã phải đeo kính là do xem điện thoại, tivi quá nhiều.

Những lời nhận xét tưởng chừng quen thuộc ấy nhanh chóng trở thành sự phán xét khi nhiều người chưa hề biết nguyên nhân thực sự khiến đôi mắt của bé gặp vấn đề.

Những lời nhận xét tưởng chừng quen thuộc ấy nhanh chóng trở thành sự phán xét khi nhiều người chưa hề biết nguyên nhân thực sự khiến đôi mắt của bé gặp vấn đề.

Khi chiếc kính của trẻ trở thành chủ đề để phán xét

Trong bức ảnh được chia sẻ, bé gái đeo một chiếc kính gọng hồng, gương mặt ngây thơ, ánh mắt có phần ngơ ngác trước ống kính. Hình ảnh một đứa trẻ còn nhỏ đã phải đeo kính khiến nhiều người chú ý, nhưng cũng kéo theo những bình luận như: "Mới đi mẫu giáo đã phải đeo kính cận rồi", "Chắc xem điện thoại, tivi nhiều quá nên mới thế". Không ít người nhanh chóng đưa ra nhận định về thói quen sinh hoạt và cách nuôi dạy con của gia đình, dù chưa có bất kỳ thông tin nào về tình trạng sức khỏe của bé.

Trước những lời bàn tán, mẹ của bé gái đã lên tiếng cho biết con mắc nhược thị bẩm sinh. Như vậy, chiếc kính em đang đeo là một phần trong quá trình hỗ trợ điều trị, chứ không phải bằng chứng cho thấy bé sử dụng thiết bị điện tử quá mức như nhiều người suy đoán.

Câu chuyện sau đó khiến nhiều người nhìn lại cách mình phản ứng trước những hình ảnh trẻ nhỏ được chia sẻ trên mạng. Bởi đằng sau một chiếc kính, một dáng đi khác biệt hay một biểu hiện sức khỏe bất thường có thể là tình trạng y khoa mà người ngoài hoàn toàn không thể nhận biết chỉ qua vài tấm hình.

Hình minh họa được tạo bởi AI để đảm bảo quyền riêng tư cá nhân

Thận trọng trước khi đưa ra lời chỉ trích

Câu chuyện chiếc kính hồng của bé gái cũng là lời nhắc nhở về cách giao tiếp trên mạng xã hội.

Có một kiểu ứng xử đáng lo ngại ở người lớn: luôn nhìn mọi vấn đề qua lăng kính định kiến, vội vàng quy kết và cho rằng mình có quyền phán xét người khác ngay cả khi chưa hiểu rõ sự tình. Với họ, một đứa trẻ đeo kính có thể lập tức bị gắn với chuyện xem điện thoại quá nhiều, một đứa trẻ hiếu động dễ bị cho là thiếu giáo dục, còn những biểu hiện khác biệt đôi khi cũng trở thành cái cớ để chỉ trích cha mẹ.

Điều đáng nói là kiểu suy nghĩ này không chỉ xuất hiện trong những cuộc tranh luận trên mạng mà còn có thể tồn tại ngay trong gia đình, trường học và các mối quan hệ xã hội. Khi người lớn quen dùng những lời quy chụp thay cho sự tìm hiểu, họ vô tình biến định kiến cá nhân thành thước đo để đánh giá người khác. Đáng ngại hơn, những lời nói ấy đôi khi được ngụy trang dưới danh nghĩa quan tâm, góp ý hay kinh nghiệm nuôi dạy con.

Một người lớn có thể không cố ý làm tổn thương ai, nhưng điều đó không có nghĩa những lời nhận xét thiếu căn cứ sẽ không để lại hậu quả. Đặc biệt, khi đối tượng bị phán xét là trẻ nhỏ, các em chưa đủ khả năng hiểu và phản biện những định kiến mà người lớn áp đặt lên mình. Vì thế, học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và thận trọng trước khi đưa ra nhận xét không chỉ là phép lịch sự trên mạng xã hội, mà còn là một phần quan trọng của cách ứng xử văn minh và trách nhiệm của người trưởng thành.

Trong khi người lớn có thể dễ dàng đưa ra một nhận xét chỉ bằng vài thao tác trên bàn phím, những lời phán xét ấy đôi khi lại khiến người trong cuộc phải chịu thêm áp lực. Trước những điều chưa rõ, một thái độ thận trọng, sự cảm thông hoặc đơn giản là không bình luận vội vàng có lẽ sẽ giúp mạng xã hội trở thành không gian tích cực hơn, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ.