Độc bản lá Bồ Đề mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam

Kỹ thuật mạ vàng lên đồ thủ công mỹ nghệ thường được sử dụng trên các đồ vật làm bằng kim loại. Với lá bồ đề tự nhiên, việc mạ vàng 24k lên thân lá là một việc vô cùng khó mà không phải ai cũng có thể làm được.

Từ việc nghiên cứu những sản phẩm lá Bồ Đề mạ vàng ở một số làng nghề trong nước và ở nước ngoài, nhận thấy những sản phẩm mạ vàng chỉ là đồ "hàng mã", mang hình thức trang trí và được bày bán như đồ lưu niệm. Nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng đã dày công nghiên cứu, bằng tâm huyết với nghề mạ vàng truyền thống và tình yêu với chiếc lá, anh đã thành công tìm ra phương pháp mạ vàng 24k lên lá Bồ Đề và là người đầu tiên thực hiện thành công phương pháp này, tạo nên một sản phẩm có giá trị thật với giá thành rẻ và hoàn toàn made in Việt Nam.

Điều đặc biệt nhất sau khi được mạ vàng, các đường vân của gân lá vẫn được giữ nguyên, có thể nhìn xuyên thấu qua thân lá nhưng lại rất bền bỉ, anh Bằng cho biết một chiếc lá dát vàng mà anh sản xuất có tuổi thọ lên đến vài chục năm.

Mỗi sản phẩm lá Bồ Đề mạ vàng đều là "độc bản", bởi lẽ mỗi chiếc lá có một đường vân khác nhau như mỗi con người có đường nét vân tay riêng biệt.

Trong một dịp ra nước ngoài công tác, anh Bằng "hữu duyên" nhận được chiếc lá bồ đề tự nhiên có kích thước lớn, khi mang về Việt Nam anh đã nảy ra ý tưởng phải mạ vàng cho chiếc lá này để có thể lưu giữ được nhiều năm.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng chia sẻ : "Trong tín ngưỡng phật giáo thì lá Bồ Đề từ xưa đã là hiện thân của Đức Phật từ bi và mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Vì vậy ngoài việc giữ được vẻ đẹp thuần khiết, tôi mong muốn có thể mạ vàng lên thân lá Bồ Đề để chúng có thể trường tồn cùng với thời gian".

Nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng.

"Một chiếc lá Bồ Đề đã mạ vàng thì rất bền, có thể cầm trực tiếp và chạm tay vào thân lá để quan sát từng chi tiết nhỏ ở xương lá, cũng như cảm nhận cái hồn của chiếc lá. Nhưng để mạ vàng lên một chiếc lá lớn là cả một câu chuyện rất khó khăn, bởi vì lá Bồ Đề tự nhiên được cấu tạo bởi Xenlulozơ, nếu dùng phương pháp mạ vàng như bình thường thì không thể phủ được vàng lên thân lá, thêm vào đó chiếc lá kích thước lớn này chỉ có một, vì vậy trước khi mạ vàng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ rồi mới bắt tay vào thực hiện". Anh bằng cho biết.

Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam - Viện sáng tạo độc bản Việt Nam đã xác lập độc bản tác phẩm "Lá Bồ Đề mạ vàng" độc đáo với phương pháp mạ vàng trên lá tự nhiên và kích thước có một không hai (Chiều rộng phiến lá 21cm và chiều cao 33cm) vào ngày 22/11/2022. Tính đến thời điểm hiện tại đây vẫn là chiếc lá Bồ Đề mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam.

Với chiếc lá Bồ Đề mạ vàng 24k lớn nhất Việt Nam, anh Bằng tâm nguyện đến một lúc nào đó anh có thể đem chiếc lá này đi bán đấu giá và số tiền có được anh sẽ dùng để làm thiện nguyện. Chỉ có điều đó mới có thể đưa giá trị của chiếc lá lên cao nhất, vừa có ý nghĩa về tâm linh, vừa đem lại lợi ích cho xã hội.

Tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa của người Việt. Trong các sản phẩm của nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng không bao giờ có yêu tố ngoại lai, tất cả từ hoa văn đường nét đều do tự tay anh tạo mẫu hoặc sử dụng các hình tượng văn hóa Việt, như tượng Phật, hoa sen, rồng, trống đồng, rùa Văn Miếu…

Sản phẩm lá Bồ Đề mạ vàng của nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng đã được Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, Trung tâm Kiểm định Đá quý và Vàng cấp "Chứng thư giám định đá quý - vàng" vào tháng 10/2020. Năm 2021 anh được viện nghiên cứu văn hóa Phương Đông tôn vinh là "Nghệ nhân Văn hóa tiêu biểu Đông Nam Á - Việt Nam năm 2021".

Ngoài thành công với lá Bồ Đề, anh Bằng lại tiếp tục tìm tòi, sáng tạo những sản phẩm mang đậm giá trị nghệ thuật từ các biểu tượng văn hóa Việt Nam. Cháo đón năm mới Giáp Thìn, nghệ nhân Nguyễn Đức Bằng đã kết hợp hình tượng Rồng với chiếc lá Bồ Đề tạo nên tác phẩm "Rồng tựa trên lá uẩn mây". Với hình tượng linh vật rồng nằm tựa lên thân lá, nhả ngọc phun châu ra những chữ "An", chữ "Lộc", chữ "Phúc"…. để mang sự bình an, may mắn, tài lộc và một năm mới an khang, thịnh vượng đến cho khách hàng.