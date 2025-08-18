Doanh thu quý 2 của C.P tại thị trường Việt Nam giảm mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 18,926 triệu baht, tăng vọt 134% so với cùng kỳ. Bân cạnh đó, doanh thu toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 291,8 tỷ baht (tương đương khoảng 8,99 tỷ USD). Trong đó, thị trường Thái Lan chiếm 38%, Việt Nam chiếm 18%, Trung Quốc đóng góp 8% và các thị trường khác chiếm 36%.

Nếu xét theo quốc gia và khu vực trong quý 2/2025, thị trường Thái Lan có doanh thu đạt 81,7 tỷ baht, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu của thị trường Trung Quốc đạt 16,4 tỷ baht, tăng 13%. Các thị trường khác có doanh thu đạt 89,2 tỷ baht, tăng 4%.

Riêng tại Việt Nam, doanh thu của CPF giảm 21%, từ 33,2 tỷ baht còn 26,2 tỷ baht - giảm khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng. Đây cũng là thị trường duy nhất có tăng trưởng âm, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và các thị trường khác đều tăng, kéo kết quả hợp nhất của tập đoàn giảm 1% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo, tại Việt Nam, kết quả kinh doanh của tập đoàn này ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Doanh thu nửa đầu năm đạt 53,8 tỷ baht (khoảng 43.600 tỷ đồng), giảm 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo cơ cấu tại Việt Nam, mảng chăn nuôi (farm) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu khoảng 29.500 tỷ đồng, song giảm 19% so với cùng kỳ. Mảng thức ăn chăn nuôi (feed) giảm 15%, còn khoảng 10.600 tỷ đồng. Ngược lại, mảng thực phẩm (food) tăng nhẹ 1%, đạt khoảng 3.400 tỷ đồng.

Báo cáo không đề cập chi tiết đến các yếu tố khác như biến động tỷ giá giữa đồng baht và tiền đồng hay việc CPF nâng sở hữu tại C.P. Việt Nam lên 100% sau khi mua lại cổ phần từ Itochu (Nhật Bản) trong tháng 4.

Cũng theo báo cáo, doanh thu quốc tế hiện chiếm 62%, hoạt động quốc tế là động lực chính cho lợi nhuận ròng tăng 134% lên 18,926 triệu baht. CPF đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 5–7% cho cả năm 2025, nhờ ứng dụng Agri-tech, mở rộng thị trường quốc tế, và sản phẩm giá trị gia tăng. Tuy vậy, họ cũng cảnh báo nhiều rủi ro, từ dịch bệnh, chi phí nguyên liệu, đến biến động kinh tế và địa chính trị.



