Doanh thu gần 6 tỷ USD, mỗi ngày thu hơn 428 tỷ đồng: Doanh nghiệp Việt này "hái ra tiền" bằng cách nào?

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) hiện đang sở hữu gồm hơn 1.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, trên 2.000 cửa hàng Điện Máy Xanh, hơn 2.500 cửa hàng Bách Hóa Xanh, gần 390 nhà thuốc An Khang, hơn 80 cửa hàng AVAKids và hơn 180 cửa hàng EraBlue tại Indonesia.

Doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều điểm sáng. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 156.166 tỷ đồng, tương đương gần 6 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2024 và vượt khoảng 4% kế hoạch đề ra. Đây là mức doanh thu theo năm cao kỷ lục mà MWG từng ghi nhận. Như vậy, bình quân mỗi ngày, MWG thu về hơn 428 tỷ đồng doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán hàng trực tuyến đóng góp khoảng 9.200 tỷ đồng, chiếm 5,9% tổng doanh thu toàn tập đoàn. Doanh nghiệp cho biết kết quả tích cực này đến từ sự phục hồi của sức mua trong nước khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng 9,2%, cùng với những điều chỉnh chiến lược và tối ưu vận hành của chính MWG.

Xét theo từng chuỗi kinh doanh, Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, lần lượt ghi nhận doanh thu khoảng 37.300 tỷ đồng và 68.400 tỷ đồng , cùng tăng trưởng 18% so với năm trước.

MWG cho biết, doanh thu của hai chuỗi kinh doanh điện thoại, máy tính và điện lạnh ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội so với tốc độ tăng chung của toàn thị trường điện thoại – điện máy. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh số lượng cửa hàng đang hoạt động giảm khoảng 100 điểm bán so với mức bình quân của năm 2024, cho thấy hiệu quả khai thác trên mỗi cửa hàng được cải thiện rõ rệt.

Phần lớn các ngành hàng đều duy trì xu hướng tăng trưởng dương, dao động trong khoảng 10% – 50%. Các nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, máy tính bảng, điện lạnh và hàng gia dụng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Diễn biến tích cực này không chỉ giúp củng cố hiệu quả kinh doanh của toàn chuỗi mà còn duy trì vai trò là động lực đóng góp lợi nhuận chủ lực cho MWG.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đạt doanh thu gần 46.850 tỷ đồng, tăng 14% và đánh dấu bước tiến quan trọng khi chính thức mở rộng ra thị trường miền Bắc sau gần một thập kỷ hoạt động. Năm 2025 cũng là năm thứ hai liên tiếp chuỗi ghi nhận lợi nhuận, với mức tăng trưởng lợi nhuận gấp nhiều lần so với năm 2024.

Ở các mảng khác, chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu khoảng 2.200 tỷ đồng, giảm so với năm 2024; trong khi AVAKids đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 16%.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ở nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên 70%, đạt 3.800 tỷ đồng.

Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng của chuỗi EraBlue tiếp tục ghi nhận ở mức cao. Trong đó, cửa hàng mô hình M (tương đương Điện Máy Xanh Mini) đạt khoảng 4 tỷ đồng mỗi tháng, còn mô hình S (tương đương Điện Máy Xanh Supermini) đạt gần 2 tỷ đồng mỗi tháng. Mức doanh thu này cao gần gấp đôi so với các mô hình Điện Máy Xanh tương ứng đang vận hành tại thị trường Việt Nam.

Chuỗi cửa hàng này hiện vận hành 181 cửa hàng, vượt xa mục tiêu 150 cửa hàng đề ra ban đầu. Chuỗi cửa hàng này đã mang lại lợi nhuận cả năm cho tập đoàn. Chuỗi này đang hướng tới mục tiêu 500 cửa hàng và IPO vào năm 2027.