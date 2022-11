Doanh thu gần 3 tỷ USD của Vingroup trong 9 tháng năm 2022 đến từ đâu?

Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 88.191 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vingroup lý giải kết quả trên chủ yếu do trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chỉ bắt đầu tăng mạnh từ quý 3 khi bắt đầu bàn giao các căn thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sớm hơn so với kế hoạch, trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt.

Sau 9 tháng, Vingroup đạt tổng doanh thu thuần 60,4 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.739 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.571 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu doanh thu, kinh doanh bất động sản chiếm tỉ trọng doanh thu cao nhất (40%), đóng góp 25.700 tỷ đồng doanh thu cho toàn tập đoàn.

Vingroup cho biết, lĩnh vực bất động sản sẽ tiếp tục bàn giao lượng lớn sản phẩm trong các quý tới và trong năm 2023.

Mảng sản xuất và kinh doanh xe máy, ô tô VinFast đạt 9.900 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tỉ trọng 15%, đứng top 2 trong các ngành mang lại doanh thu về cho Vingroup. Số lượng xe bàn giao trong quý 4 cũng sẽ dự kiến tăng do đã bố trí được nhiều linh kiện hơn.

Mảng kinh doanh khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản là Cho thuê bất động sản, đầu tư của Vincom Retail đóng góp 5.500 tỷ đồng doanh thu. Vincom Retail ghi nhận tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước và dần hồi phục về mức trước dịch Covid-19.

Hoạt động khách sạn, du lịch, giải trí của Vinpearl đạt 5.600 tỷ đồng, tiếp tục phục hồi theo đà chung của thị trường du lịch. Tổng số đêm phòng bán đạt 717.000 sau 9 tháng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả 2 mảng này đều đóng góp 9% vào cơ cấu doanh thu của Vingroup trong 9 tháng qua.

Lĩnh vực y tế (Vinmec) đạt doanh thu 3.100 tỷ đồng, đóng góp 5% tổng doanh thu và giáo dục (Vinschool, VinUni) đạt 2.400 tỷ đồng, đóng góp 4%.

Tổng quan các mảng kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có lãi lớn nhất và vẫn đóng vai trò là "mỏ vàng" cho tập đoàn. Các mảng hoạt động khác như cho thuê bất động sản đầu tư (chủ yếu là doanh thu kinh doanh trung tâm thương mại), dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 555.571 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2021, chủ yếu nhờ mở bán thành công các dự án bất động sản mới.

Trong hoạt động huy động vốn, kể từ đầu năm 2022 đến nay, Vingroup đã huy động thành công 760 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế.

Nửa đầu năm nay, Vingroup đã thu xếp trái phiếu quốc tế với mệnh giá 625 triệu USD có thể hoán đổi thành cổ phần VinFast từ nhóm nhà đầu tư tổ chức uy tín. Vào tháng 10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã thu xếp gói tài chính chống biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD cho VinFast để hỗ trợ sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mạng lưới trạm sạc xe điện quy mô quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

VinFast cũng đã công bố việc đưa vào hoạt động ba trụ sở chính tại Đức, Pháp, và Hà Lan đồng thời triển khai trung tâm bán hàng và dịch vụ hỗ trợ lưu động tại các quốc gia này. Tại Việt Nam, đồng thời với PVOil, VinFast cũng tiếp tục mở rộng hạ tầng trạm sạc thông qua hợp tác với Petrolimex để triển khai lắp đặt trạm sạc tại hơn 500 điểm từ Bắc đến Nam.

Trong hoạt động Thương mại Dịch vụ, Vinhomes bắt đầu bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sau 5 tháng khởi công. Vinhomes tiếp tục cho ra mắt đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown, với diện tích gần 300 ha và là giai đoạn cuối thuộc siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha Vinhomes Ocean Park phía đông Hà Nội. 1.000 căn thấp tầng đầu tiên đã chính thức được ra mắt thị trường và nhận được 800 đơn đặt cọc sau 3 ngày đầu mở bán.