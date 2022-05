Doanh thu Chanel tăng mạnh nhờ liên tục điều chỉnh giá

Năm 2021, Chanel ghi nhận doanh thu 15,6 tỷ USD, theo số liệu mà hãng chia sẻ với Business of Fashion. Con số này tăng 50% so với doanh số bán hàng năm 2020 và 23% so với nam 2019.

Chanel đạt doanh thu cao bất chấp việc chi 1,8 tỷ USD cho hoạt động tiếp thị trong năm vừa qua. Các sản phẩm được bán nhiều nhất của thương hiệu là quần áo, đồ trang sức và đồng hồ. Bộ phận nước hoa, sản phẩm làm đẹp của hãng cũng đạt được thành công vang dội.

Chanel đạt doanh thu cao hơn cả trước đại dịch bất chấp việc tăng giá không ngừng. Ảnh: AP

Giám đốc tài chính Patrick Blondiaux của công ty cho rằng sự tăng trưởng này là do có sự kết hợp “cân bằng” giữa việc tăng giá và sản lượng cao hơn.

Theo đó, công ty đã tăng giá 3 lần vào năm 2021 và một lần nữa vào đầu năm nay, do chi phí vật liệu và nhân công ngày càng tăng. Tháng 3 vừa qua, Reuters thông tin một số sản phẩm đặc trưng của Chanel có giá cao gấp đôi so với mức người mua phải trả lúc trước đại dịch.

Nhưng bất chấp những thay đổi này, có một điều vẫn giữ nguyên, đó là chính sách của Chanel rằng những khách hàng muốn mua quần áo, đồ trang sức hoặc đồng hồ của hãng sẽ chỉ giao dịch qua kênh bán lẻ trực tiếp.

Blondiaux cho biết: “Chúng tôi không và sẽ không bán thời trang hoặc đồng hồ trực tuyến, mặc dù các nền tảng kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong tương tác với khách hàng. Chúng tôi đang đầu tư rất nhiều vào các công cụ kỹ thuật số để kết nối với người tiêu dùng và cung cấp dịch vụ trực tuyến”.

Những công cụ mà Blondiaux nhắc đến bao gồm các tùy chọn để đặt lịch hẹn tại các cửa hàng, dùng thử online và các dịch vụ hậu mãi. Trong khi đó, thương hiệu tuyên bố tập trung vào việc thúc đẩy dịch vụ khách hàng bằng cách thuê 3.500 nhân viên mới cho các cửa hàng toàn cầu của mình.