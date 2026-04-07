Doanh số xe chạy dầu diesel giảm một nửa, đại lý tồn kho lớn

Theo Quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội, các loại xe tải thông dụng từ 2 tấn trở lên (trong đó có xe bán tải - pickup) chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau. Tuy nhiên, mới đây, Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã đề xuất không hạn chế giờ hoạt động đối với xe bán tải, do dòng xe này có kích thước tương đương xe 9 chỗ và số lượng lưu thông không lớn.

Ông Trần Thanh Hòa, chủ một cửa hàng xe bán tải tại phường Thủ Đức (TPHCM), cho biết quy định hạn chế xe bán tải tại Hà Nội đã tác động lan tỏa đến thị trường TPHCM, khiến nhiều khách hàng e ngại, không dám mua xe. Dù có đề xuất nới lỏng, nhưng khi chưa được chính thức chấp thuận, thị trường vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Theo ông Hòa, xe bán tải còn chịu "tác động kép" từ giá dầu diesel tăng mạnh, hiện gần 45.000 đồng/lít, trong khi trước thời điểm xảy ra xung đột Trung Đông chỉ dưới 20.000 đồng/lít. Mức tăng cao này khiến nhiều người tiêu dùng e ngại vì chi phí đổ dầu tăng hơn gấp đôi trước đây.

Các mẫu xe máy dầu của Ford

Không chỉ xe bán tải, các dòng xe động cơ diesel của nhiều hãng cũng gặp khó. Các thương hiệu như Toyota, Ford, Kia, Hyundai, Nissan, Isuzu đều có sản phẩm sử dụng động cơ dầu, phần lớn có giá từ hàng trăm triệu đến tiền tỉ đồng, như: Ford có các mẫu như Everest (1,545 - 1,78 tỉ đồng), Ranger Raptor (1,299 tỉ đồng), Stormtrak (1,039 tỉ đồng), Wildtrak (979 triệu đồng), Ranger (707 - 776 triệu đồng).

Hyundai có Tucson (989 triệu đồng), Palisade (1,469 - 1,589 tỉ đồng); mẫu Santa Fe bản dầu đã ngừng sản xuất. Kia có Carnival (1,525 tỉ đồng), Sorento (1,430 tỉ đồng), Sportage (1,1 tỉ đồng). Toyota hiện còn Fortuner và Hilux sử dụng động cơ diesel, trong khi Innova bản dầu đã được thay thế bằng bản xăng và hybrid.

Các mẫu xe máy dầu của Kia

Theo một đại lý Hyundai tại TPHCM, trước khi giá dầu tăng, riêng mẫu Tucson bán khoảng 150 xe/tháng, nay giảm còn một nửa. Các đại lý Ford cũng ghi nhận sức tiêu thụ xe diesel giảm mạnh, kể cả với mẫu chủ lực như Everest.

Hiện lượng xe động cơ dầu tồn kho tại các đại lý vẫn ở mức cao. Nếu xung đột Trung Đông kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao, thị trường xe diesel được dự báo tiếp tục gặp khó.

Ngay cả khi giá dầu giảm, tâm lý người tiêu dùng vẫn bị ảnh hưởng cho đến khi tình hình địa chính trị thực sự ổn định.

Mẫu xe máy dầu Tucson của Hyundai

Xe động cơ dầu đang gặp khó khăn, khó tiêu thụ



