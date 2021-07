Doanh số ô tô Honda tăng trưởng nhẹ, City tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất

Theo đó, đối với mảng kinh doanh xe máy, trong tháng 6/2021, HVN tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng âm với lượng xe máy bán ra đạt 149.853 xe, giảm 16,9% so với tháng trước và giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng xe tay ga bán chạy nhất hiện nay của hãng là Honda Vision với doanh số đạt 38.542 xe, chiếm 25,7% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 6/2021. Bên cạnh đó, Wave Alpha là dòng xe số bán chạy nhất của HVN với 32.578 xe, chiếm 21,7% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 6/2021.

Vision là mẫu xe ga bán chạy nhất tháng 6/2021 (Ảnh minh họa)

Chiều ngược lại, mảng kinh doanh ô tô của HVN ghi nhận đà tăng trưởng nhẹ so với tháng 5/2021. Theo đó, kết thúc tháng 6/2021, lượng xe ô tô bán ra của HVN đạt 1.550 xe, tăng 8,9% so với tháng trước nhưng vẫn giảm mạnh tới 51,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Đáng chú ý, Honda City tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của HVN với 802 xe bán ra (tăng 218 xe so với tháng trước), chiếm 51,7% tổng doanh số bán ô tô trong tháng 6/2021. Trước đó, trong tháng 5/2021, doanh số của mẫu xe này đạt 584 xe bán ra, chiếm 41% tổng doanh số bán ô tô của HVN.