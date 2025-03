Doanh số Hyundai tháng 2/2025: Không mẫu nào bán quá 500 chiếc, Stargazer, Custin bất ngờ trở thành điểm sáng

Ngày 12/3, Tập đoàn Thành Công (TC Group) thông báo kết quả bán hàng tháng 2/2025. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 2 đạt 3.022 xe, ít hơn 52 xe so với tháng trước và cao hơn 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những mẫu xe chủ lực của Hyundai ghi nhận doanh số giảm so với tháng 1/2025. Ảnh: Đại lý

Trước đó, TC Group nhận định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, thị trường sẽ ổn định trở lại và doanh số sẽ phục hồi. Nhưng trên thực tế, doanh số tháng 2 của Hyundai còn giảm nhẹ so với tháng trước.

Số liệu: VAMA

Trong đó, không có bất cứ dòng xe nào bán vượt ngưỡng tiêu thụ 500 chiếc trong tháng vừa rồi. Những mẫu xe chủ chốt của hãng xe Hàn Quốc đều ghi nhận doanh số giảm so với tháng trước. Tiêu biểu, Hyundai Accent bán ra 455 chiếc, giảm 75 chiếc so với tháng 1. Hyundai Creta chỉ bán ra 303 chiếc, giảm 128 chiếc so với tháng trước.

Trong khi đó, những mẫu xe ít được chú ý hơn lại có dấu hiệu tăng trưởng. Đáng chú ý nhất phải kể tới Hyundai Stargazer với doanh số 304 chiếc, tăng 121 chiếc so với tháng trước. Các mẫu xe khác có dấu hiệu tăng trưởng lần lượt là Hyundai Santa Fe với doanh số 226 chiếc (tăng 71 chiếc), Hyundai Custin với 107 chiếc (tăng 41 chiếc), Hyundai Palisade với 72 chiếc (tăng 19 chiếc) và Hyundai Elantra với 57 chiếc (tăng 5 chiếc).

Hyundai Stargazer bất ngờ trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 của hãng trong tháng 2/2025. Ảnh: Đại lý

Hyundai kết thúc năm 2024 với doanh số tổng đạt 67.168 xe, giảm nhẹ vài trăm chiếc so với năm trước đó và đứng thứ hai về thương hiệu ô tô tại Việt Nam.