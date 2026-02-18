Doanh nhân tuổi Ngọ làm Phó Tổng của 'ông lớn' bất động sản Hải Phòng: Ước tính 3 dự án mang về khoảng 12.000 tỷ doanh số

Ông Đỗ Hữu Hưng ngồi ngoài cùng bên phải

Ông Đỗ Hữu Hưng, sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH). Ông Hưng cũng là con trai của ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT TCH, cùng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV).

Ngoài vai trò tại TCH, ông Hưng còn đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp, Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tô Hiệu, Thành viên HĐQT CTCP HH Finance, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP HH Investment.

Về quá trình công tác﻿, từ năm 2001 đến 2002, ông là nhân viên Phòng kinh doanh Công ty TM DV và XNK Hải Phòng, sau đó đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty TNHH TM Hoàng Huy (tiền thân của TCH) giai đoạn 2003 - 2005. Trong hai năm 2006 - 2007, ông là Thành viên góp vốn tại Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp. Từ năm 2007 đến nay, ông giữ vai trò Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Ông Hưng hiện sở hữu gần 3,5 triệu cổ phiếu TCH trị giá 57,5 tỷ đồng, và vợ của ông - bà Đỗ Thị Huyền Trang sở hữu hơn 5,5 triệu cổ phiếu TCH trị giá hơn 92 tỷ đồng. ﻿

Khởi đầu là một công ty chuyên về sản xuất lắp ráp và phân phối xe đạp, Hoàng Huy lần lượt mở sang các lĩnh vực kinh doanh xe máy (2000), ô tô (từ 2005), xe tải (từ 2008) và bất động sản (2010). Năm 2016, Hoàng Huy tái cấu trúc theo mô hình Tập đoàn trong đó CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giữ vai trò là Công ty mẹ cùng các thành viên và công ty liên kết. Ngày 5/10/2016, Hoàng Huy chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán TCH.

Trong lĩnh vực thương mại và phân phối ô tô tải, ô tô đầu kéo, TCH là một trong những đơn vị tiên phong và có vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Công ty là đại diện phân phối chính hãng dòng xe tải đầu kéo International của Tập đoàn Navistar (Hoa Kỳ). Bên cạnh đó, thông qua các công ty thành viên, TCH cũng phân phối các dòng xe tải nhập khẩu từ Trung Quốc như Dongfeng, Howo và nhiều thương hiệu khác.

Trong lĩnh vực bất động sản, giai đoạn từ năm 2020 đến nay, TCH đã triển khai hàng loạt dự án bất động sản trọng điểm, tiêu biểu như: Dự án Hoàng Huy Riverside với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy Mall với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy Commerce - Tòa H1 với tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy New City với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn 2025-2028, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án: Dự án Hoàng Huy Green River với tổng vốn đầu tư 4.050 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy Commerce - Tòa H2 với tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng; Dự án Hoàng Huy New City - II với tổng vốn đầu tư dự kiến là hơn 15.000 tỷ đồng; Dự án chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ tại 150 Tô Hiệu với tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của TCH, quý 3 NĐTC 2025-2026 (niên độ tài chính từ 1/4) của TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 317 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

TCH cho biết, quý 3 năm tài chính 2025, Công ty và các công ty con của Công ty đang tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như Dự án Hoàng Huy Green River, Dự án Hoang Huy Commerce – Tòa H2 và Dự án Hoàng Huy New City - II tại Thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, các dự án đã hoàn thành của Công ty và các công ty con như Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Grand Tower (Hoàng Huy – Sở Dầu), Hoang Huy Commerce - Tòa H1, Gold Tower đều đã được bàn giao và ghi nhận doanh thu hầu hết ở các kỳ trước, do vậy kỳ này sản phẩm bán không còn nhiều.﻿

Lũy kế 9 tháng, TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.053 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, giảm lần lượt 72% và 81% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, TCH đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng 2025, doanh nghiệp mới thực hiện được lần lượt 21% và 10% kế hoạch đặt ra.

﻿Theo báo cáo phân tích của SHS, dựa trên tỷ lệ thu tiền theo tiến độ của các dự án, chuyên gia SHS ước tính doanh số đã bán hàng của TCH tại 3 dự án: New City II, Green River và H2 Commere khoảng 12.000 tỷ (chiếm khoảng 45% doanh số toàn dự án, chưa gồm phần cao tầng New City II) sẽ được TCH bàn giao từ năm 2026.

Dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ từ mảng BĐS của TCH trong các năm tài chính 2026-2028 duy trì quanh mức 8.000 tỷ và 2.000 tỷ mỗi năm, phụ thuộc vào tiến độ bán hàng và ghi nhận của các dự án.