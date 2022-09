Doanh nhân Lưu Sơn Thuỷ và câu chuyện đưa thịt bò Úc Mr T Beef đến mọi bữa ăn Việt

Xuất hiện trên thị trường vào thời điểm xã hội - kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, thương hiệu thịt bò Úc Mr T Beef đã nhanh chóng có mặt khắp các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ ở TP.HCM. Đến giữa tháng 8 vừa qua, Mr T Beef tiếp tục gây chú ý với chiến lược quảng bá độc đáo. Đầu tiên là giới thiệu TVC gây ấn tượng về động tác "lật tay", tiếp theo là điệu nhảy "lật tay" trên nền nhạc lôi cuốn phủ sóng khắp TikTok.



Đứng đằng sau thương hiệu còn mới mẻ trên thị trường này là ông Lưu Sơn Thuỷ - doanh nhân lâu năm và nổi tiếng trong việc chăn nuôi, nhập khẩu bò Úc với công ty Cổ phần thương mại thưc phẩm Thủy Hà. Ông đã có những chia sẻ thú vị về câu chuyện quanh Mr T Beef với sứ mệnh đưa đưa thịt bò Úc tươi ngon, chất lượng và an toàn đến mọi bữa ăn Việt.

Đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng hiện đại

Vì sao đến nay công ty mới quyết định tham gia vào việc phân phối lẻ thịt bò Úc với thương hiệu Mr T Beef?

Hơn 20 năm qua, công ty của chúng tôi hàng ngày đưa ra thị trường hàng trăm tấn thịt bò theo hình thức nguyên con, chứ không phân phối bán lẻ. Ở thời điểm hiện tại sự tác động của dịch Covid-19 đã làm thay đổi suy nghĩ, nhu cầu… ở người tiêu dùng. Riêng ở mảng ăn uống, mọi người hướng đến việc nấu nướng tại nhà, hạn chế hàng quán nhiều như trước đây. Ngoài ra, tình trạng thịt bò Úc thật - giả trên thị trường cũng là một vấn đề gây khó cho người tiêu dùng.

Mr T Beef từ đó ra đời với sứ mệnh đưa thịt bò Úc tươi ngon, chất lượng và an toàn đến mọi bữa ăn Việt với 13 loại thịt sạch đã được chế biến, đóng gói phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng.

Theo ông thì thương hiệu Mr T Beef có gì đặc biệt để cạnh tranh trên thị trường thịt bò Úc hiện nay của Việt Nam vốn rất sôi động?

Uy tín hơn 20 năm hoạt động của công ty của chúng tôi trên thị trường đã có thể chứng minh về mức độ chất lượng được đặt lên hàng đầu của thịt bò Úc Mr T Beef.

Ngoài ra, như đã chia sẻ, Mr T Beef có một lối đi riêng khi cho ra mắt đa dạng sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Trước sự bận rộn và nhu cầu tiện lợi ở xã hội hiện nay, mỗi người tiêu dùng sẽ không phải tốn nhiều thời gian chọn cho mình loại thịt thích hợp cho bữa ăn hàng ngày, lại yên tâm vì được đảm bảo an toàn và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Riêng với những khách hàng không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý thịt đúng cách trước khi nấu nướng, thịt bò Úc Mr T Beef là một lựa chọn hoàn hảo vì từng loại đã được thái, chế biến… phù hợp theo nhu cầu nấu nướng khi đóng gói.

Song song đó, với lợi thế tự nhập khẩu, chăn nuôi và chế biến với quy trình khép kín thì mức giá "rất cạnh tranh", dao động từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng của thịt bò Úc Mr T Beef cũng là một lý do giúp thương hiệu nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng sau thời gian ngắn mới xuất hiện trên thị trường.

Mr T Beef đa dạng sản phẩm phục vụ người tiêu dùng

Chất lượng vẫn được đặt lên hàng đầu

Từ những cơ sở nào mà người tiêu dùng có thể yên tâm về chất lượng của Mr T Beef?

Tất cả thịt bò sạch của thương hiệu Mr T Beef được nhập khẩu 100% nguyên con từ Úc, sau đó được nuôi vỗ béo ở trang trại của công ty. Từ cột mốc 2013, chúng tôi đã đầu tư một trang trại nuôi bò với quy mô trên 10 nghìn con tại Long An và nhập khẩu số lượng lớn bò Úc, cùng bò từ khắp các nước trên thế giới về chăn nuôi. Đến nay, chúng tôi sở hữu 5 trang trại, mỗi trang trại có sức chứa trên 5 nghìn con bò, trải dài từ Đồng Nai, Long An đến Nghệ An.

Chúng tôi áp dụng mô hình 3F (Feed-Farm-Food) khép kín từ nguồn thức ăn, khâu chăn nuôi đến quy trình chế biến sử dụng dây chuyền hiện đại châu Âu cho ra những sản phẩm thịt với chất lượng tươi ngon, an toàn… Thịt bò được giết mổ nhân đạo theo tiêu chuẩn Escas của Úc, đóng gói hằng ngày tại xưởng sản xuất sau đó trao đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về nguồn gốc, giống bò, trang trại, nguồn thức ăn, thời gian xuất trại, giết mổ, đóng gói, thời gian tiêm vắc xin lần cuối, tiêu chuẩn bảo quản…

Những kì vọng của ông với Mr T Beef trong tương lai?

Cũng như vào năm 2013 khi đầu tư trang trại đầu tiên và đến nay đã có 5 trang trại trên khắp cả nước, chúng tôi cũng kì vọng trước mắt Mr T Beef sẽ thu được lợi nhuận, phủ sóng rộng khắp Tp.HCM trong năm 2022 và các tỉnh thành lân cận vào năm 2023. Đến 2025, Mr T Beef sẽ có mặt trên cả nước, phục vụ hàng triệu bữa ăn chất lượng cho người Việt.

Doanh nhân Lưu Sơn Thủy kì vọng Mr T Beef kì vọng sẽ phủ sóng cả nước trong năm 2025

Cảm ơn ông và chúc thương hiệu Mr T Beef sẽ ngày càng thành công.