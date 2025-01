Ngày 4-1, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng Phạm An Tân (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), đối tượng giả danh doanh nhân, nói hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ để lừa đảo tình cảm của nhiều phụ nữ, chiếm đoạt tài sản.

Phạm An Tân khi bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó, chị Nguyễn Thị Hoa (tên đã được thay đổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng.

Theo đó, khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội "Tinder" và "Zalo", chị Hoa có quen một tài khoản mang tên "SUN". Quá trình nói chuyện làm quen, đối tượng giới thiệu mình tên là Dương, là một doanh nhân, hiện đang công tác tại một cơ quan của Chính phủ.

Sau một thời gian nói chuyện, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương. Khi đã chiếm được lòng tin của chị Hoa, Dương lấy nhiều lý do để đề nghị chị chuyển tiền cho mình. Sau đó, chị Hoa đã nhiều lần chuyển khoản cho Dương với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng. Khi bị đối tượng chặn liên lạc, chị Hoa đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo.

Do đối tượng sử dụng mạng xã hội ẩn danh, nên việc xác định thông tin lai lịch cũng như nơi ở của đối tượng gặp nhiều khó khăn. Từ những thông tin do bị hại cung cấp, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật, sau nhiều tháng, các trinh sát và điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được nhân thân lai lịch và nơi thường trú của Dương.

Tuy nhiên, đối tượng này lại không có mặt tại nơi cư trú, thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển từ Bắc vào Nam khiến công tác đấu tranh chuyên án và truy vết đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Tập trung lực lượng truy vết đối tượng, ngày 30-12-2024, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tại một chung cư thuộc quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai tên thật là Phạm An Tân (SN 1991, trú tại thôn 2, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Quá trình làm quen với chị Hoa, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Tân đã tạo vỏ bọc là 1 doanh nhân có điều kiện để tiếp cận, lấy lòng tin và chiếm đoạt của chị này số tiền 1,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tân khai nhận cũng với phương thức, thủ đoạn trên, đối tượng còn lừa đảo nhiều phụ nữ khác tại nhiều tỉnh thành và chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.