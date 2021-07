Doanh nhân Lê Thị Thúy An: “Tôi không chọn bất động sản, bất động sản chọn tôi”

Có thể nói, trong tất cả những ngành nghề đầu tư, bất động sản luôn là lĩnh vực hấp dẫn bậc nhất nhờ lợi nhuận lớn cùng sự phát triển nhanh chóng. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người muốn tham gia thị trường này. Tuy nhiên, lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro lớn. Vì vậy, để có thể trụ vững được trong thị trường này, nhà đầu tư cần có những kỹ năng thì dự báo thị trường, sự quyết đoán cũng như nguồn vốn dồi dào.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của những nữ doanh nhân như Lê Thị Thúy An khiến không ít người ngạc nhiên vì phụ nữ vốn được coi là phái yếu, không giỏi chịu áp lực như nam giới. Nhưng nữ doanh nhân Lê Thị Thúy An đã khẳng định rằng, bất động sản đã chọn cô và đây là cái duyên nghề nghiệp mà cô trân trọng. Do đó, cô sẽ không lùi bước, thay vào đó, cô sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả mình mong đợi.

Doanh nhân Lê Thị Thúy An cho biết, những ngày đầu khởi nghiệp, cô cũng gặp những khó khăn như bao người khác về nguồn vốn, kinh nghiệm, mối quan hệ và cách quản lý. Doanh nhân Lê Thị Thúy An cho rằng, những khó khăn này ai cũng phải gặp nhưng với một người phụ nữ, nó có sức mạnh lớn hơn nhiều. Nếu không thể vượt qua, cánh cửa đến với lĩnh vực bất động sản sẽ đóng lại mãi mãi. Tuy nhiên, với tư duy nhạy bén, chị Lê Thị Thúy An đã chinh phục được những đỉnh cao trong nghề khiến cánh mày râu phải ngưỡng mộ.

Sau những khó khăn, doanh nhân Lê thị Thúy An đã tự tay gây dựng Công ty Cổ Phần Bất động sản Giang Điền (Sàn Giao Dịch BĐS S Land). Đối với cô, đây chính là thành quả chứng minh những nỗ lực không mệt mỏi của mình trong nghề bất động sản. Đồng thời, đây cũng là thách thức cao hơn, buộc nữ doanh nhân phải nỗ lực hơn nữa để có thể mang lại nguồn lợi ổn định cho công ty, giúp nhân viên của Giang Điền có cuộc sống ổn định.

Trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 vừa qua, doanh nhân Lê Thị Thúy An và Công ty Cổ Phần Bất động sản Giang Điền cũng đã phải chịu nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản đóng băng.

Tuy nhiên, nữ lãnh đạo đã chủ trương sử dụng marketing online làm kênh để quảng cáo chính nhằm giảm chi phí cũng như đánh mạnh vào thị trường ngách. Nhờ đó, các nhà đầu tư vẫn có thể đảm bảo nguồn lợi của mình trong mùa dịch mà không phải lo lắng các vấn đề về thanh khoản.

Doanh nhân Lê Thị Thúy An cho biết, cô tự hào vì chèo lái đưa Giang Điền từng bước vượt qua khó khăn và vẫn phát triển tốt trong đại dịch. Cô hy vọng rằng, những nỗ lực của mình sẽ chứng minh cho khách hàng thấy Giang Điền là công ty có nội lực và có thể tồn tại cùng với thị trường lâu dài.

Trong tương lai, doanh nhân Lê Thị Thúy An hy vọng sẽ mở rộng quy mô hơn để mỗi nhân viên có sự phát triển cũng như mức thu nhập cao hơn. Từ đó tạo nên gia đình Giang Điền với những nhân sự nòng cốt, luôn gắn bó cùng sự phát triển của công ty.