Doanh nhân Hoàng Kim Khánh - chồng kém 10 tuổi của Mailisa là ai?

Vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai) - Hoàng Kim Khánh đang là cặp đôi nhận về sự chú ý từ công chúng. Các thông tin về 2 vợ chồng cũng nhanh chóng được tìm kiếm và bàn tán xôn xao.

Vợ chồng Mailisa

Theo chuyên trang Doanh nhân - báo Pháp luật Việt Nam, chồng Mailisa là Hoàng Kim Khánh, sinh năm 1985, kém vợ 10 tuổi. Hoàng Kim Khánh sinh ra tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương (cũ - nay là Hải Phòng), trong một gia đình thuần nông. Sau đó Khánh theo gia đình vào miền Nam sinh sống và theo học ngành kỹ thuật.

Sau vài năm ra trường và trải qua nhiều công việc khác nhau, chồng Mailisa quyết định quay lại học ngành quản trị kinh doanh, rồi khởi nghiệp với một công ty truyền thông. Trong thời gian này, Hoàng Kim Khánh và Mailisa gặp nhau với vai trò đối tác làm ăn. Từ quan hệ công việc, họ trở thành bạn, rồi nên duyên vợ chồng, bất chấp chênh lệch tuổi tác và khi đó Mai đã có con riêng.

Sau khi về chung nhà, Hoàng Kim Khánh và Mailisa cùng nhau điều hành thẩm mỹ viện Mailisa. Để phát triển thương hiệu làm đẹp, vợ chồng Khánh đã quyết định dừng công ty truyền thông.

Theo thông tin từ website thương hiệu, Mailisa đã có gần 30 năm hình thành và phát triển với hàng chục cơ sở ở nhiều thành phố lớn khắp cả nước.

Theo Người quan sát, hầu hết các pháp nhân trong chuỗi này đều do cá nhân Hoàng Kim Khánh hoặc Phan Thị Mai đứng tên, hoạt động theo mô hình công ty TNHH hoặc TNHH MTV, không có yếu tố góp vốn từ bên ngoài.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, nhưng tên gọi dễ gây nhầm lẫn do chỉ khác nhau ở cách sắp xếp các cụm từ, thậm chí, thương hiệu MAILISA còn được biến đổi, tách rời thành MAI LI SA.

Bên cạnh kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh còn nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe đắt giá. Cặp đôi bắt đầu theo đuổi thú chơi này từ năm 2017 với chiếc Lamborghini Aventador S và có nguyên tắc chỉ chọn hàng độc và đẹp.

Từ đó đến nay, Hoàng Kim Khánh thường xuất hiện cùng dàn xe sang trị giá hàng trăm tỷ đồng. Theo 24h, trong đó có những mẫu xe đắt đỏ như Koenigsegg Regera (gần 200 tỷ đồng), McLaren Senna (40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (50 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage, Morgan Plus Six,...

Cuộc sống xa hoa cùng nhiều tài sản nhà, xe giá trị lớn của cặp vợ chồng này khiến không ít người thắc mắc về hoạt động kinh doanh của họ.