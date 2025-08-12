Doanh nhân gốc Gia Lai - Chủ mưu vụ lừa đảo hàng tỷ USD tiền ảo xuyên quốc gia là Tổng giám đốc Mạng xã hội từng đặt mục tiêu 2 tỷ người dùng, niêm yết trên NASDAQ

Ông Nguyễn Văn Hạ - Tổng Giám đốc Hahalolo (Báo Lao Động)

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền Ảo thuật có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD Mỹ từ người dân trong và ngoài nước.

Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Đối tượng lập trình và điều hành hoạt động lừa đảo vi phạm này là Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú xã Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai). Được biết, ông Nguyễn Văn Hạ là nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mạng xã hội Du lịch Hahalolo, một cái tên từng gây chú ý trong giới công nghệ Việt Nam.

Mạng xã hội Hahalolo được ra mắt vào năm 2019. Ngoài các tính năng như kết nối bạn, chuyện trực tuyến, đăng bài, bình luận, chia sẻ, cảm xúc cảm xúc tương tự các mạng xã hội hiện nay, điểm khác biệt của Hahalolo là người dùng có thể mua các chuyến du lịch, đặt phòng khách sạn, viết trải nghiệm về các chuyến du lịch.

Ngoài ra, Hahalolo cũng hoạt động như một nền tảng thương mại điện tử khi cung cấp các sản phẩm bán sản phẩm trên trang của mình.

Phát biểu trong buổi họp báo ra mắt ngày 10/6/2019, ông Nguyễn Văn Hạ từng cho biết mạng xã hội này đặt mục tiêu 2 tỷ người dùng cả tại Việt Nam và toàn thế giới đến năm 2024, cùng với đó là niêm yết công ty trên sàn chứng khoán NASDAQ (Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ) vào năm 2024 hoặc 2025.

Kết quả điều tra bước xác định từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, cộng đồng Phú Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) đã hoạt động trên nền tảng Blockchain. Đồng thời, xây dựng hệ thống trả thưởng theo tháp mô hình (đa cấp). Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Người đầu tư sẽ đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN. Để phát triển hệ thống, Người kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua mối quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư, Kéo hàng hàng ngàn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.



