Doanh nhân Ả Rập đặt mua chiếc máy bay riêng lớn nhất thế giới, biến nó thành 'cung điện bay' cho 80 người - nhưng chưa kịp đặt chân lên đã phá sản

Vào giữa những năm 2000, doanh nhân người Saudi và nhà sáng lập Tập đoàn Saad, Maan Abdul Wahed Al-Sanea, đã có một tầm nhìn khác biệt so với bất kỳ doanh nhân nào khác ở vùng Vịnh. Vào thời điểm mà máy bay phản lực tư nhân tượng trưng cho quyền lực và ảnh hưởng, ông đã đặt mục tiêu thực sự phi thường: sở hữu chiếc máy bay tư nhân lớn nhất thế giới.

Thông qua công ty của mình, Saad Air, nhánh hàng không của Tập đoàn Saad, Al-Sanea đã trở thành khách hàng VIP đầu tiên của mẫu Airbus A340-600, máy bay chở khách dài nhất thế giới vào thời điểm đó. Thứ ông đặt hàng không chỉ là một chiếc máy bay phản lực. Đó là một cung điện bay, một vương quốc trên không được chế tạo theo sở thích của ông, có khả năng kết nối các lục địa mà không cần dừng lại.

Chiếc Airbus A340-600.

Doanh nhân người Kuwait, sinh ra tại Saudi Arabia này đã thành lập Tập đoàn Saad vào năm 1980, xây dựng một đế chế rộng lớn trong lĩnh vực xây dựng, chăm sóc sức khỏe, bất động sản và tài chính. Năm 2007, tạp chí Forbes xếp ông ở vị trí thứ 97 trong danh sách tỷ phú thế giới, ước tính tài sản của ông vào khoảng 7,5 tỷ USD. Chiếc A340-600 được coi là viên ngọc quý trong phong cách sống toàn cầu, một cỗ máy thể hiện rõ ràng tham vọng to lớn của ông.

Khi Airbus ra mắt A340-600, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới hàng không. Với chiều dài 75,4 mét, đây là máy bay chở khách dài nhất từng được chế tạo, vượt qua cả Boeing 747-400. Với bốn động cơ Rolls-Royce Trent 556, máy bay có thể bay liên tục khoảng 7.800 hải lý, dễ dàng kết nối các thành phố như Riyadh với New York hoặc Geneva với Tokyo.

Doanh nhân, tỷ phú Al-Sanea.

Phiên bản tiêu chuẩn của A340-600 có thể chở hơn 400 hành khách, nhưng phiên bản VIP mà Al-Sanea đặt hàng chỉ có sức chứa tối đa 80 người. Phần không gian còn lại sẽ được chuyển đổi thành phòng chờ, phòng ngủ và văn phòng sang trọng, biến chiếc máy bay thành một biệt thự bay.

Từ năm 2005 đến năm 2007, Airbus đã giao máy bay "xanh", nghĩa là không có nội thất, để có thể hoàn thiện theo yêu cầu riêng. Được đăng ký là MSN 779 và ban đầu bay thử nghiệm với mã F-WWCS, sau đó nó được chuyển sang đăng ký tại Quần đảo Cayman với tên gọi VP-CCC cho Saad Air. Các chuyên gia hàng không đã theo dõi máy bay qua Zurich và Dublin từ năm 2006 đến năm 2008, nơi nó đi vào các cơ sở chuyên dụng để hoàn thiện nội thất.

Chiếc A340-600 VIP cung cấp hơn 3.000 feet vuông không gian cabin, rộng hơn nhiều căn hộ hiện đại. Jet Aviation Basel, một trong những trung tâm hoàn thiện hàng đầu thế giới, sau đó đã tham gia vào dự án. Khi công ty công bố việc hoàn thiện A340-600 VIP vào năm 2015, các chi tiết gần như trùng khớp với những gì đã được hình dung trước đây cho máy bay của Al-Sanea.

Phối cảnh bên trong chiếc máy bay.

Cấu hình chi tiết bao gồm hai phòng ngủ, một phòng ngủ chính có phòng tắm riêng, một phòng khách thứ hai có phòng tắm riêng, một văn phòng, nhiều khu vực ăn uống và tiếp khách, và một khu vực riêng cho nhân viên và phi hành đoàn.

Các bếp ăn phía trước và phía sau được lắp đặt để phục vụ đầy đủ các bữa ăn. Nó cũng được trang bị hệ thống làm ẩm cabin, phòng giải trí và liên lạc trên máy bay hiện đại với Wi-Fi và kết nối vệ tinh.

Thời điểm đó, A340-600 VIP lấn át hầu hết mọi máy bay phản lực tư nhân hiện có. Tầm bay cho phép nó bay từ Trung Đông đến Bắc Mỹ hoặc Đông Á mà không cần tiếp nhiên liệu, chở hàng chục hành khách trong sự thoải mái vô song.

Đối với Al-Sanea, nó không chỉ là một phương tiện di chuyển. Nó là một lời tuyên bố về sự xuất hiện, phản ánh quy mô đế chế của ông và quyết tâm sở hữu những gì không ai khác có được.

Nhưng khi chiếc máy bay gần hoàn thành, tình thế bắt đầu thay đổi. Tập đoàn Saad vướng vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 khiến đế chế này sụp đổ. Chiếc A340-600 tráng lệ, từng là biểu tượng của tham vọng, đã bị bỏ lại trong tình trạng bấp bênh. Nó đã nằm im lìm nhiều năm tại Sân bay Basel/Mulhouse (Thụy Sĩ), nội thất đã hoàn thiện nhưng chủ sở hữu không thể nhận hàng.

Sân bay Basel, nơi chiếc máy bay bị bỏ lại trong nhiều năm.

Nhiều năm sau, chiếc máy bay tái xuất với một diện mạo mới. Chiếc máy bay được đăng ký lại với số hiệu 4K-AI08 và được chính phủ Azerbaijan mua lại, được cho là do hãng hàng không Azerbaijan Airlines khai thác dưới tên gọi "Baku-8".

Xét trên nhiều phương diện, chiếc A340-600 của Maan Al-Sanea là một câu chuyện về tham vọng và cơ hội bị bỏ lỡ. Nó đại diện cho đỉnh cao của ngành hàng không hạng sang trong thời đại mà bầu trời là sân chơi tối thượng của các tỷ phú.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một doanh nhân người Saudi đã suýt sở hữu chiếc máy bay phản lực tư nhân lớn nhất thế giới, một chiếc máy bay kết hợp sức mạnh của công nghệ với vẻ đẹp thơ mộng của sự xa hoa. Nhưng trước khi kịp đặt chân lên máy bay, giấc mơ đã vuột khỏi tầm tay.