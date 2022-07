Doanh nghiệp xuất khẩu dệt may TP.HCM kiến nghị được hỗ trợ lãi suất vay 2%

6 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may cả nước đạt hơn 22,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, TP.HCM xuất khẩu đạt 16 tỷ USD, tăng 22%. Những tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu của ngành dệt may TP.HCM khá thuận lợi.

Tuy nhiên, gần đây do ảnh hưởng lạm phát ở Mỹ và châu Âu nên tiêu thụ hàng dệt may chậm và hàng tồn kho rất nhiều nên nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM bị khách hàng giảm nhận hàng và giảm đơn đặt hàng.

Cụ thể, nhiều doanh nghiệp bị giảm nhận hàng khoảng 10%-20% so với tổng số lượng sản phẩm đã đặt, còn đơn đặt hàng ở thị trường Mỹ giảm 30%, thị trường châu Âu giảm 20%.

Doanh nghiệp dệt may đang kiểm tra lại nguyên liệu sản xuất

Một khó khăn khác nữa là việc vận chuyển, giao hàng vướng ở khâu logistics, do hãng tàu chậm chuyến nên một số doanh nghiệp bị kéo dài thời gian giao hàng làm chi phí của doanh nghiệp tăng lên.

Ông Phạm Văn Việt, Phó Chủ tịch Hội May Thêu đan TP. HCM kiến nghị Chính phủ cho doanh nghiệp dệt may được hỗ trợ 2% lãi suất vay để tháo gỡ khó khăn.

"Đây là khó khăn đột ngột với ngành dệt may. Chúng tôi kiến nghị hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động; giúp cho doanh nghiệp dệt may được hỗ trợ 2% lãi suất vay mà Chính phủ đang đưa ra gói vay 6.600 tỉ. Ngành dệt may kiến nghị Chính phủ cho các tham tán thương mại tìm thêm thị trường xuất khẩu mới để giải quyết khó khăn cho ngành dệt may" - ông Việt cho biết.