Doanh nghiệp Việt xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Từ cuối tháng 7, cổ phiếu NAF của Nafoods Group – nhà xuất khẩu chanh leo số 1 châu Á đã tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ sau chưa đầy 2 tuần, thị giá NAF đã tăng khoảng 30% qua đó áp sát đỉnh lịch sử đạt được hồi tháng 8/2021. Vốn hóa thị trường của Nafoods Group cũng theo đó tăng lên mức xấp xỉ 1.600 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu đến sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2 khởi sắc. Trong kỳ, Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần hơn 680 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tăng trưởng doanh thu ở tất cả các nhóm ngành, với các sản phẩm chủ lực như chanh leo, mít sấy giòn, thanh long…

Sau khi trừ giá vốn và chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 của Nafoods Group đạt 58,7 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nafoods Group ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 12% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện gần 52% kế hoạch doanh thu và 53% lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.

Nafoods là cái tên được biết đến nhiều nhất khi đứng số 1 về xuất khẩu các sản phẩm chanh leo tại châu Á, với sản lượng chiếm 10% toàn cầu. Ngoài chanh leo, doanh nghiệp này còn khai thác lợi thế các loại trái cây nhiệt đới như thanh long, xoài, dứa, dừa, đu đủ,… với nhiều sản phẩm đa dạng như trái cây sấy, nước ép trái cây cô đặc và trái cây đông lạnh.

Các sản phẩm của Nafoods đã được xuất khẩu tới những thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ.

Trong một báo cáo phân tích gần đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng Nafoods Group sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới và năm 2025 là thời điểm bán lẻ tăng trưởng nhờ (1) Sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững; (2) Kế hoạch mở rộng nhà máy và tăng công suất giai đoạn 2025-2026; (3) Nhu cầu dự báo hồi phục tại các thị trường chính.

Theo Agriseco, NaFoods Group sở hữu nhà máy trải dài tại các vùng nguyên liệu trọng điểm cả nước, giúp tối ưu chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị với năng lực cung cấp giống cây trồng chanh leo tím. Danh mục sản phẩm chế biến từ nguyên liệu đầu vào phong phú và đã được xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia. Mô hình vận hành bền vững giúp NaFoods có năng lực mở rộng cả về chiều sâu lẫn chiều rộng trong chuỗi giá trị.

Trong quý 2, Nafoods Group đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Nasoco – Giai đoạn 2 tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ). Doanh nghiệp cho biết, dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực chế biến sâu các dòng sản phẩm công nghiệp chủ lực như nước ép cô đặc, puree, IQF… cho thị trường quốc tế, mà còn mở ra cơ hội phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp xu hướng tiêu dùng trong nước và các thị trường khó tính như Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/6/2025, Nafoods Group đã ký hợp đồng nhận tài trợ 6 triệu USD vốn vay có tài sản đảm bảo từ ResponsAbility Investments AG (RIAG) – một quỹ đầu tư uy tín từ Thụy Sỹ, chuyên đầu tư vào các lĩnh vực có tác động bền vững tại các thị trường mới nổi và đang phát triển.

“Việc nhận được các khoản đầu tư từ các tổ chức tài chính quốc tế uy tín, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững như RIAG hay IFC, Finnfund trước đây khẳng định uy tín, nền tảng quản trị minh bạch, năng lực tài chính lành mạnh và định hướng phát triển bền vững của Nafoods. Đây cũng là minh chứng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng tạo tác động tích cực đến môi trường và cộng đồng của Tập đoàn” – Bản tin tư của Nafoods Group cho biết.