Doanh nghiệp Việt “vươn mình ra biển lớn” bằng chuẩn mực phát triển bền vững

"Biển lớn" và những chuẩn mực phát triển mới

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và các động lực tăng trưởng truyền thống dần bộc lộ giới hạn, khái niệm "vươn mình ra biển lớn" đang được các doanh nghiệp Việt định nghĩa lại. Thay vì tư duy chạy theo quy mô hay tốc độ, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển dựa trên nội lực, khả năng thích ứng và những giá trị bền vững mang lại cho xã hội.

Hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" tại WeChoice Awards năm nay phản ánh rõ sự chuyển dịch đó. Các đề cử trải dài từ công nghệ, sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ đến hạ tầng và phát triển đô thị, phác họa bức tranh đa chiều của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Mỗi lĩnh vực có một cách tiếp cận riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: tập trung xây dựng nền tảng cho chặng đường dài.

Hạng mục Vươn mình ra biển lớn vinh danh những doanh nghiệp với nội lực vững vàng và tinh thần dấn thân vào những "đại dương" đầy thử thách.

Hạng mục này không áp đặt một khuôn mẫu cho "thành công". Doanh nghiệp có thể được ghi nhận dù chưa vươn ra thị trường quốc tế, miễn là phát triển trên nền tảng bền vững và tạo tác động tích cực cho cộng đồng. "Biển lớn", theo đó, là môi trường cạnh tranh với những tiêu chuẩn khắt khe, buộc doanh nghiệp liên tục tự nâng cấp.

Nhiều đề cử năm nay gây chú ý bởi tư duy phát triển có chiều sâu, từ đầu tư công nghệ, chuẩn hóa quản trị đến nâng cao trải nghiệm người dùng và trách nhiệm xã hội. Đây là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp Việt đang bước vào giai đoạn trưởng thành, với khát vọng vươn lên dựa trên nền tảng bền vững thay vì những bước tiến ngắn hạn.

Trong bức tranh tổng thể, bất động sản giữ vai trò then chốt khi trực tiếp định hình diện mạo đô thị và nâng tầm chất lượng sống của cư dân. Đây là lĩnh vực mang tính nền tảng, sở hữu chu kỳ phát triển dài hạn và sức tác động sâu rộng đến mọi nguồn lực xã hội. Sự hiện diện trong hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" khẳng định bước ngoặt mới: Doanh nghiệp bất động sản Việt đã đủ nội lực hội nhập, sẵn sàng xác lập những tiêu chuẩn quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Tiên phong định hình lại chất lượng không gian sống của người Việt

Với bất động sản, hành trình "vươn mình" không được đo bằng việc mở rộng địa lý hay gia tăng sản lượng. Thước đo thực chất nằm ở khả năng kiến tạo những chuẩn mực mới cho không gian sống, đủ bền vững để tạo ra giá trị dài hạn cho đô thị và cộng đồng cư dân.

Tại hạng mục Vươn mình ra biển lớn, Masterise Homes khẳng định vị thế tiên phong trong việc tái định nghĩa chất lượng sống tại Việt Nam. Doanh nghiệp vượt khỏi tư duy nhà ở đơn thuần là nơi cư trú hay tài sản tích lũy, để thiết lập một hệ giá trị sống tổng hòa, nơi chất lượng thiết kế, quy chuẩn vận hành và trải nghiệm cộng đồng được hoạch định đồng bộ ngay từ đầu.

Tinh thần tiên phong này được cụ thể hóa thông qua chiến lược phát triển các dòng sản phẩm có định vị và hệ quy chuẩn khác biệt, phục vụ những phong cách sống, giai đoạn sống và kỳ vọng riêng của từng nhóm khách hàng. Thay vì áp dụng một chuẩn chung cho mọi phân khúc, Masterise Homes chủ động xây dựng các hệ tiêu chuẩn phù hợp, đảm bảo mỗi dòng sản phẩm mang bản sắc trải nghiệm rõ ràng.

Với Lumière Series, thiết kế và trải nghiệm được tiếp cận như một hành trình nuôi dưỡng sự cân bằng, phục hồi và chăm sóc bản thân một cách bền vững giữa nhịp sống đô thị. Ngôn ngữ thiết kế giàu tính thẩm mỹ, sử dụng hệ màu sắc và đường nét cảm hứng từ thiên nhiên; không gian được tối ưu ánh sáng và thông khí tự nhiên, tích hợp mảng xanh và mặt nước. Mọi chi tiết đều được chọn lọc và sắp đặt có chủ đích, nuôi dưỡng trải nghiệm sống tinh tế, phản ánh chuẩn mực cá nhân và khuyến khích sự kết nối sâu lắng với chính mình, tạo nên nhịp sống cân bằng thân - tâm - trí.

Trong khi đó, Masteri Collection gắn liền với cảm hứng sống đô thị hiện đại, năng động. Tinh thần "hàng hiệu" được chuyển hóa thành những không gian sống đa sắc màu, giàu cảm hứng, hướng tới chuẩn mực quốc tế, đáp ứng mọi phong cách sống đương đại. Trong các dự án, thiết kế không chỉ đáp ứng công năng, mà là chất xúc tác cho những cuộc gặp gỡ tự nhiên, nuôi dưỡng kết nối, và tạo dựng những trải nghiệm sống có ý nghĩa. Những không gian sinh hoạt chung theo chủ đề dành cho cư dân không chỉ tạo ra sân chơi tích cực cho con trẻ lớn lên cùng nhau, kết nối các gia đình đa thế hệ, mà còn hình thành một cộng đồng sống văn minh. Trải nghiệm sống được hoàn thiện thông qua quy hoạch tiện ích nội khu và ngoại khu hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc và giải trí của cư dân trong bán kính 15 phút di chuyển.

Dù khác biệt về cách tiếp cận, cả Lumière Series và Masteri Collection đều được phát triển trên nền tiêu chuẩn không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes với sự phân hoá về nền tảng thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao và vận hành để đáp ứng nhu cầu đặc thù của mỗi phân khúc khách hàng.

Trong bối cảnh các ý tưởng và câu chuyện truyền thông cho dự án được sáng tạo với tốc độ rất nhanh, không tránh khỏi việc nhiều cách diễn đạt và hướng tiếp cận trở nên quen thuộc và có sự tương đồng. Trước thực tế đó, Masterise Homes lựa chọn khẳng định khác biệt bằng việc xây dựng một hệ quy chuẩn chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và vận hành được kiểm soát một cách nhất quán.

Theo lộ trình dài hạn, các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, kiến trúc và vận hành được đưa vào thị trường nội địa, đồng thời được chuyển hóa thành những giải pháp phù hợp với nhịp sống và nhu cầu của người Việt. Từ đó, khái niệm "không gian sống hàng hiệu" không chỉ là tuyên ngôn truyền thông, mà đòi hỏi sự đầu tư chỉn chu và cam kết bền bỉ trong việc xây dựng năng lực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống bền vững, đảm bảo giá trị sử dụng và giá trị tài sản được gia tăng đồng bộ theo thời gian. Hành trình "vươn mình" của Masterise Homes xuất phát từ chính nội lực: nâng cấp mặt bằng chất lượng sống ngay tại thị trường trong nước, từ đó làm thay đổi kỳ vọng của khách hàng và tạo lực đẩy khiến thị trường dịch chuyển trong cách phát triển và định giá bất động sản.

Ở góc độ này, bất động sản khẳng định vai trò chiến lược trong việc nâng cấp diện mạo đô thị và năng lực phát triển quốc gia. Tại Vươn mình ra biển lớn, Masterise Homes thể hiện một tư duy hội nhập khác biệt: thay vì mở rộng quy mô, doanh nghiệp lựa chọn thâm nhập sâu vào chất lượng sống, lấy con người và chuẩn mực phát triển bền vững làm hạt nhân cốt lõi.