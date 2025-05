Doanh nghiệp Việt sản xuất nhiên liệu đặc chủng cho máy bay phản lực, tàu ngầm

Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất ra đời với nhiệm vụ tối quan trọng là góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có nhiên liệu đặc chủng cho quân đội để góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị quản lý, vận hành NMLD Dung Quất.

Năm 2012, Bộ Quốc phòng có đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nghiên cứu sản xuất nhiên liệu dành cho trang thiết bị quân sự nhằm từng bước chủ động nguồn dự trữ nhiên liệu phục vụ hoạt động quân sự.

Sau đó, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã phối hợp với Petrovietnam và BSR nghiên cứu, sản xuất các loại nhiên liệu đặc chủng tại NMLD Dung Quất. Trước yêu cầu đặc biệt về các loại nhiên liệu đặc chủng dùng cho quốc phòng, các kỹ sư BSR đã bắt tay vào nghiên cứu.

Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, kinh nghiệm vận hành xuất sắc và tư duy đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong ứng dụng, phát triển công nghệ của Nhà máy.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, đến tháng 10/2014, sau khi trải qua hàng loạt thử nhiệm khác nhau, nhiên liệu phản lực Jet A-1K theo TCVN/QS 1755:2014 và nhiên liệu DO L-62 theo TCVN/QS 1754:2014 do NMLD Dung Quất sản xuất sử dụng trên vũ khí trang bị, thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt đã chính thức được cấp phép.

BSR là đơn vị thứ 2 ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được Cục Nhiên liệu và Chất cháy tên lửa thuộc Bộ Tham mưu bảo đảm vật tư - kỹ thuật các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cấp phép sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực Jet A-1K và nhiên liệu DO L-62 sử dụng cho phương tiện kỹ thuật quân sự và thiết bị đặc biệt do Liên bang Nga sản xuất.

BSR đã được công nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ cho danh mục sản phẩm Jet A-1K và DO L-62 được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.

Sau khi BSR sản xuất thành công các loại nhiên liệu đặc chủng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức thử nghiệm thực tế trên nhiều phương tiện như máy bay, tàu chiến và khí tài quân sự chuyên dụng. Jet A-1K dùng cho máy bay quân sự thử nghiệm thực tế và các số liệu phân tích hiệu suất ở các mốc 5 giờ bay, 15 giờ bay, 25 giờ bay và 50 giờ bay.

Đối với nhiên liệu DO L-62 – loại chuyên dùng cho tàu ngầm và tàu chiến – các chỉ tiêu kỹ thuật như nhiệt độ đông đặc thấp và nhiệt độ chớp cháy cốc hở cao đều đạt chuẩn, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Như vậy, từ kết quả thử nghiệm cho thấy, nhiên liệu do BSR cung cấp đạt chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của trang thiết bị quân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực - Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng cho biết: "Khi sử dụng thử nghiệm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Trong thời gian tới, Cục Xăng dầu sẽ tiếp tục phối hợp với NMLD Dung Quất và các cơ quan liên quan theo dõi, đánh giá khả năng biến đổi chất lượng, bảo quản đối với nhiên liệu đặc chủng sản xuất trong nước".

Tàu ngầm Kilo 186 Đà Nẵng đã có hơn 3 năm triển khai sử dụng nhiên liệu đặc chủng sản xuất từ NMLD Dung Quất.

Về hiệu quả kinh tế, tổng doanh thu mới tăng thêm từ các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng trong năm 2022, 2023 lần lượt là 902 tỷ đồng và 2.077 tỷ đồng. Ông Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BSR cho biết, cho đến na y, lượng xăng dầu được BSR bàn giao cho Cục Hậu cần Quân đội đã đạt trên 200.000 mét khối nhằm đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng.

Với vai trò trụ cột trong ngành lọc - hóa dầu,bên cạnh việc phục vụ an ninh quốc phòng, BSR luôn vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định ở mức 103-112% công suất thiết kế nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Mỗi năm, nhà máy cung cấp hơn 6 triệu tấn xăng dầu các loại, đáp ứng trên 30% nhu cầu thị trường nội địa.

Đối với BSR, trong 3 tháng đầu năm 2025, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,8 triệu tấn sản phẩm (vượt 12% so với kế hoạch); tổng doanh thu đạt hơn 32.200 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch), qua đó đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 3.380 tỷ đồng (vượt 6% kế hoạch).

Tính đến ngày 21/4/2025, NMLD Dung Quất đã sản xuất 100 triệu tấn sản phẩm các loại tính từ dòng sản phẩm thương mại đầu tiên năm 2009.