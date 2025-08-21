Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp

Theo thông báo mới nhất, ngày 28/08 tới đây sẽ ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã: HGM) chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 45%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Thời gian chi trả dự kiến từ 26/09/2025.

HGM có truyền thống trả cổ tức tiền mặt đều đặn. Kể từ khi lên sàn HNX vào năm 2009, Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chưa năm nào không trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Trong đó, năm 2024 vừa qua doanh nghiệp này bất ngờ bạo chi cổ tức ở mức cao kỷ lục là 138% (13.800 đồng/cp) qua 3 đợt, vượt xa kế hoạch ban đầu chỉ ở mức 15%.

Theo tìm hiểu, Khoáng sản Hà Giang có sản phẩm đầu ra chính là kim loại Antimon. Đây là loại khoáng sản quan trọng được Canada, Mỹ, Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và các quốc gia khác trên toàn cầu “săn đón”. Đây là kim loại mang tính chiến lược được sử dụng trong quân sự như đạn dược, tên lửa cũng như pin lưu trữ axit chì được sử dụng trong ô tô và má phanh nhờ đặc tính chịu nhiệt của nó.

Nguồn tài nguyên quan trọng này cũng được áp dụng rất nhiều trong lĩnh vực công nghệ cao, là thành phần chính trong chất bán dẫn, bảng mạch, công tắc điện, ánh sáng huỳnh quang, kính trong suốt chất lượng cao và pin lithium-ion. Các sản phẩm quen thuộc như điện thoại thông minh, TV độ phân giải cao, thiết bị nhà bếp hiện đại hay thậm chí cả ô tô sử dụng mạch kỹ thuật số đều cần tới Antimon. Với sự gia tăng nhu cầu trong các ngành công nghiệp quan trọng, các quốc gia liên tục đẩy mạnh các biện pháp khác nhau để đảm bảo nguồn cung về Antimon.

Hiện HGM có quyền khai thác mỏ Antimon Mậu Duệ ở tỉnh Hà Giang gồm ba thân quặng và đang khai thác thân quặng II với trữ lượng khoảng 372.000 tấn quặng với hàm lượng Antimon đạt gần 10%. Ngoài ra, với trữ lượng của thân quặng I và III được ước tính xấp xỉ thân quặng II, công ty cho biết sẽ có nguồn quặng dồi dào, đủ sức đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất trong tương lai.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vài năm trở lại đây tăng trưởng ấn tượng. Trong năm 2024, doanh thu và lợi nhuận của HGM đều lập kỷ lục, lần lượt đạt hơn 370 tỷ đồng và 233 tỷ đồng, tăng 111% và 232%.

Biên lợi nhuận trước thuế đạt 63%, tức doanh nghiệp này cứ thu 3 đồng thì lãi 2 đồng. So với kế hoạch năm 2024, Khoáng sản Hà Giang đã vượt tới 105% và hơn 365% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Bước sang 2025, riêng trong quý 2, doanh thu thuần đạt 280 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân đến từ việc giá bán Antimon tăng 276%. Kết quả, HGM báo lợi nhuận sau thuế đạt 205 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.﻿

Lũy kế nửa đầu năm 2025, HGM đạt 433 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 307 tỷ đồng, tăng lần lượt 217% và 346% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu kim loại Antimon là nguồn doanh thu chủ lực của HGM, chiếm hơn 99%. Kết quả trên đã giúp công ty vượt 8% mục tiêu doanh thu và vượt 54% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 6 tháng.

Trên thị trường, cổ phiếu HGM được xếp vào nhóm thị giá đắt đỏ nhất thị trường. Chốt phiên 20/8, HGM đạt 300.100 đồng/cp.﻿