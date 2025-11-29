Doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng

VN-Index đóng cửa tăng hơn 6 điểm, động lực chính giữ nhịp cho chỉ số chính tiếp tục là nhóm Vingroup. Trong khi đó, thị trường tiếp tục trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”, số mã giảm chiếm áp đảo trên HoSE. Dòng tiền chủ yếu kéo cổ phiếu “họ” Vin, VPL có thời điểm tăng trần, đóng cửa tăng hơn 6%. VHM, VRE cùng tăng giá.

Với đóng góp của các mã Vingroup, nhóm bất động sản trở thành tâm điểm thị trường. Riêng VIC đem về gần 13 điểm cho chỉ số - gấp đôi mức tăng của VN-Index trong ngày. Sự chi phối của VIC thể hiện rõ rệt, tuần qua, trong tổng mức tăng 36,06 điểm của VN-Index cả tuần, riêng VIC đã đóng góp gần 28 điểm.

VIC chi phối thị trường.

Giao dịch tích cực của các cổ phiếu Vingroup kéo trị giá khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập đỉnh, ở mức 23,6 tỷ USD, đứng thứ 97 toàn cầu. Ông Vượng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới. So với đầu năm 2025, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gấp 3 lần.

Ngày 8/12 tới, Vingroup sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Trái với sự bứt phá ở nhóm dẫn dắt, rổ VN30 giao dịch khá yếu. Chỉ 10 mã tăng trong khi 17 mã giảm, 9 cổ phiếu giảm trên 1%, gồm FPT, GVR, STB, MSN, LPB…

Sau những phiên tăng nóng, nhóm Gelex đã điều chỉnh. GEE lọt top cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất, giảm 5,3%. GEX, VIX đều giảm trên 2%. Thanh khoản VIX dẫn đầu toàn sàn, hơn 1.446 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, VN-Index tăng 6,67 điểm (0,4%) lên 1690,99 điểm. Trong khi đó, HNX-Index, UPCoM-Index sụt giảm. Khối ngoại mua ròng gần 350 tỷ đồng, tập trung vào FPT, VCB, VJC…