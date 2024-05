Doanh nghiệp Việt có hệ thống cáp quang dài 8 vòng trái đất, hoạt động ở cả châu Á, châu Phi và châu Mỹ

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (CTR) tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát thiết kế và Xí nghiệp Xây lắp Công trình, nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.



Sau nhiều lần chuyển đổi tên giao dịch, đến tháng 9/2018, doanh nghiệp này chính thức có tên là Tổng Công ty CP Công trình Viettel, hoạt động kinh doanh với 5 trụ chính: Đầu tư Hạ tầng, Xây dựng (bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, xây dựng dân dụng B2C và B2B), Công nghệ thông tin, Giải pháp & Dịch vụ Kỹ thuật và Vận hành Khai thác.

Từ đơn vị xây lắp thuần túy, trải qua gần 30 năm, doanh nghiệp này đã trở thành tổng công ty cung cấp dịch vụ trên nền tảng kĩ thuật, công nghệ với quy mô gần 11.000 người.

Tổng công ty đã xây dựng được hệ thống hạ tầng mạng lưới viễn thông trong nước với hơn 50.000 trạm phát sóng, 320.000 km cáp quang (tương đương 8 vòng trái đất), bao phủ 100% lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời tổng công ty còn tiên phong tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông tại 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

CTR kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 vừa được doanh nghiệp này công bố, doanh thu tất cả mảng kinh doanh đều có sự tăng trưởng. Mảng Cho thuê Cơ sở hạ tầng/TowerCo vẫn là lĩnh vực phát triển nhanh nhất với biên lợi nhuận gộp cao nhất trong tất cả các mảng kinh doanh. Doanh thu của mảng này đạt 135 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận gộp đạt 30%.

Tính đến quý 1/2024, số lượng trạm BTS do CTR sở hữu là 6.589, tăng 255 trạm so với cuối năm tài chính 2023. Ngoài ra, tỷ lệ cho thuê chung vẫn duy trì ở mức 1,03 trong quý 1/2024 so với quý 1/2023. Về vốn đầu tư cho lĩnh vực cho thuê trong năm tài chính 2024, CTR sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng trạm BTS với tổng chi phí 1.460 tỷ đồng và cáp ngầm từ Đà Nẵng trở vào phía Nam quy mô chiều dài 2.095 km với tổng mức đầu tư 1.488 tỷ đồng.

Lĩnh vực Xây dựng đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể 15,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 770 tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp trong quý 1/2024 đã giảm 140 điểm cơ bản so với quý 1/2023 do giá vốn hàng bán tăng mạnh 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực Vận hành khai thác tăng trưởng doanh thu 10,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.392 tỷ đồng. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi số lượng trạm BTS vận hành tăng thêm 450 trạm và khối lượng công việc từ hoạt động kinh doanh tại nước ngoài. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp ghi nhận giảm 40 điểm cơ bản so với quý 1/2023, lợi nhuận gộp đạt được 78 tỷ đồng.

Doanh thu giải pháp công nghệ thông tin chủ yếu đến từ mảng năng lượng mặt trời ghi nhận 73,2 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 447% so với cùng kì năm trước và các sản phẩm OEM mới trong phân khúc phụ ME&ICT.

Công ty cũng ghi nhận biến động trong thu nhập tài chính và chi phí tài chính, với thu nhập tài chính giảm 56,5% so với cùng kỳ năm trước và chi phí tài chính giảm 33,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong quý 1/2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTR được ghi nhận đạt 2.623 tỷ đồng và 116 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,1% và 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 12.653 tỷ đồng, và luận trước thuế 671,4 tỷ đồng. Với kết quả này, CTR hoàn thành gần 21% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra hồi cuối tháng 4 vừa qua, CTR cho biết, tổng công ty đang xây dựng chiến lược đến 2030, quan điểm đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10%. Tăng trưởng sẽ đến từ tất cả lĩnh vực.

Lĩnh vực Vận hành tăng trưởng trung bình khoảng 5% theo hạ tầng. Lĩnh vực Xây dựng tăng trưởng tốt hơn dựa trên thị trường xây dựng tiềm năng ở Việt Nam, khi có uy tín thì công ty sẽ tăng được thị phần. Lĩnh vực Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật kết hợp với xây dựng dân dụng B2C tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh để cộng hưởng được tốt hơn. Mảng này sẽ tăng trưởng nhờ kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Lĩnh vực Đầu tư hạ tầng sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhờ mạng 5G.