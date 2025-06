Doanh nghiệp Việt cần một công cụ làm việc hiệu quả hơn - Lotus Chat for Work sắp ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các doanh nghiệp Việt ngày càng nhận ra rằng một công cụ chat đơn thuần không còn đủ để đáp ứng yêu cầu công việc hiện đại. Việc liên lạc nội bộ, phối hợp nhóm, xử lý quy trình, chia sẻ tài liệu hay thậm chí hỗ trợ khách hàng đều đang diễn ra trên các nền tảng giao tiếp số. Nhưng không ít doanh nghiệp vẫn đang dùng những công cụ không phù hợp với ngữ cảnh, văn hóa và cả hạ tầng công nghệ của Việt Nam.

Đáp lại nhu cầu ngày càng rõ ràng đó, Lotus - nền tảng công nghệ do VCCorp phát triển - sẽ chính thức cho ra mắt Lotus Chat for Work, một hệ thống chat chuyên biệt dành cho môi trường làm việc, hướng đến sự hiệu quả, an toàn và khả năng mở rộng linh hoạt trong nội bộ doanh nghiệp.

Sự kiện trực tuyến có tên GET SYNC: Lotus For Work sẽ diễn ra vào 10h sáng thứ Tư, ngày 4/6/2025, trên Fanpage CafeF (https://www.facebook.com/CafeF) và kênh YouTube Lotus Chat (https://www.youtube.com/@LotusChat).

Hệ sinh thái "chat để giải quyết công việc"

Nếu như các ứng dụng nhắn tin phổ thông hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu giao tiếp cá nhân, thì Lotus Chat for Work được định vị là một nền tảng “cộng tác” toàn diện. Không chỉ cho phép nhắn tin, gọi điện hay tạo nhóm làm việc, Lotus Chat còn tích hợp trí tuệ nhân tạo để gợi ý nội dung, tổng hợp trao đổi, phân tích hiệu suất làm việc – những tính năng vốn chỉ có ở các phần mềm SaaS đắt tiền từ nước ngoài.

Theo thông tin từ VCCorp, Lotus Chat for Work còn hỗ trợ khả năng mở rộng tới hàng nghìn thành viên trong cùng một nhóm, phù hợp với các tập đoàn lớn, hệ thống đa chi nhánh. Đáng chú ý, nền tảng này được cho sử dụng AI Platform do người Việt phát triển để giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất, giảm chi phí nhân sự, tăng KPI và doanh số.

Lotus Chat for Work cũng đã tích hợp sẵn với các công cụ kinh doanh như Bizfly Sale và Bizfly Marketing, tạo ra chuỗi kết nối xuyên suốt từ trao đổi nội bộ đến xử lý bán hàng, chăm sóc khách hàng và triển khai chiến dịch.

Đây là điều mà rất ít nền tảng chat hiện nay ở Việt Nam làm được – vừa xử lý tốt giao tiếp thời gian thực, vừa giữ vai trò là "bệ đỡ" cho hoạt động điều phối, vận hành doanh nghiệp.

CEO VCCorp đối thoại trực tiếp với người dùng

Sự kiện không chỉ là buổi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp để cộng đồng công nghệ, doanh nghiệp và người dùng quan tâm cùng trao đổi trực tiếp với đội ngũ phát triển. Ông Nguyễn Thế Tân - CEO VCCorp, sẽ là người trình bày chính, đồng thời tham gia phiên hỏi đáp trực tiếp với khán giả.

Ông Nguyễn Thế Tân - CEO VCCorp sẽ đối thoại trực tiếp với người dùng để giải đáp các thắc mắc về Lotus Chat for Work.

Dự kiến trong phần chia sẻ, ông Tân sẽ nói rõ hơn về định hướng xây dựng một nền tảng AI “Make in Vietnam” phục vụ nhu cầu doanh nghiệp nội địa, đồng thời giải thích cách Lotus Chat giúp các tổ chức tiết kiệm chi phí vận hành, tối ưu nhân sự và nâng cao KPI thông qua công nghệ.

Sau phần giới thiệu là phiên thảo luận mở với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, cộng đồng và người dùng - những người đã hoặc đang mong muốn tìm kiếm một giải pháp chat hiệu quả cho công việc.

Đây cũng là cơ hội để người dùng có thể đặt các câu hỏi về định hướng phát triển của ứng dụng Lotus Chat, góp ý để hệ thống hoàn thiện hơn theo nhu cầu thực tế hoặc tìm cách để triển khai Lotus Chat cho chính doanh nghiệp của mình.

Khán giả có thể gửi câu hỏi trước cho ban tổ chức hoặc trực tiếp trong chương trình livestream. Ngoài văn bản, câu hỏi còn có thể được gửi qua định dạng audio hoặc video – một cách tiếp cận gần gũi, phản ánh đúng tinh thần tương tác mà Lotus hướng đến.

Người dùng, doanh nghiệp có thể gửi trước câu hỏi cho ông Nguyễn Thế Tân tại đây.