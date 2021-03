Doanh nghiệp Trung Quốc bác tin rút nhân viên ở Myanmar về nước

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ chỉ dẫn sơ tán chính thức nào", một số nguồn tin có liên hệ với các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc ở Myanmar xác nhận với Global Times ngày 17/3, đồng thời phủ nhận các bài báo cho rằng Trung Quốc yêu cầu các công ty nước này rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Myanmar giữa bối cảnh Myanmar đang rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ tháng 2.

Một số công ty sở hữu nhà nước lớn của Trung Quốc tại Myanmar, trong đó có Tập đoàn Tổng công ty Đầu tư Điện lực Nhà nước Trung Quốc, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn China Unicom cũng đều phủ nhận về sự tồn tại của quyết định trên. Thông tin này trước đó được trang South China Morning Post đưa ra ngày 16/3 khi gọi đây là chỉ thị rõ ràng được Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Hội đồng Nhà nước (SASAC) ban hành.

Bài báo của SCMP được đưa ra sau khi ít nhất 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư tại khu công nghiệp Yanggon, Myanmar bị đốt phá. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết sự việc trên đã gây thiệt hại 240 triệu nhân dân tệ (tương đương 36,89 triệu USD) về tài sản và làm bị thương 2 công nhân Trung Quốc.

Trên thực tế, việc sơ tán khỏi Myanmar chỉ được đề cập trong một khuyến cáo an toàn từ tổ chức International SOS sau việc đập phá các nhà máy Trung Quốc xảy ra hôm 15/3. Công ty International SOS chuyên các dịch vụ về an ninh và sức khỏe có trụ sở tại Singapore đã khuyến cáo tất cả các khách hàng của mình tại Myanmar nên hạn chế tối đa các hoạt động không cần thiết và nâng mức cảnh báo từ "dự phòng" sang "sơ tán". Khuyến cáo này không nêu đích danh các công ty nhà nước Trung Quốc mặc dù các vụ đốt phá ở khu công nghiệp Yangon được đề cập trong tài liệu này khi nói về tình hình tại Myanmar.

Myanmar đã cử thêm cảnh sát và lính cứu hỏa tới khu vực bị ảnh hưởng ở Yangon để thắt chặt an ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết hôm 15/3. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có sơ tán công dân về nước hay không, ông Triệu Lập Kiên nhắc lại quan điểm hôm 17/3 rằng, Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và rất lo ngại về sự an toàn của các tổ chức cũng như các cá nhân của nước này. Trung Quốc hy vọng Myanmar sẽ tiến hành các biện pháp để bảo vệ sự an toàn của những người trên.

Một đại diện doanh nghiệp của Trung Quốc ở Myanmar cũng cho biết người này không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc sơ tán nhân viên từ các nhà chức trách. Tuy nhiên, tủy thuộc vào tình hình ở Myanmar mà một số công ty sẽ cân nhắc việc quay lại Trung Quốc như là một trong các lựa chọn./.