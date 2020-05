Doanh nghiệp trong nước nỗ lực giành thị phần máy lạnh

Do những ngày qua nắng nóng nên nhu cầu mua sắm máy lạnh đang tăng khá cao. Tuy nhiên, việc chọn lựa máy lạnh giá cao hay giá thấp là quyết định không đơn giản.

Bởi lẽ, cùng công suất 1 HP, sản phẩm của các thương hiệu lớn có giá bán từ 9-10 triệu đồng cho loại inverter, còn máy lạnh không inverter của nhiều thương hiệu khác, giá chỉ bằng một nửa.

Thị trường rộng lớn

Hầu hết máy lạnh giá rẻ đều không trang bị công nghệ tiết kiệm điện inverter. Dòng sản phẩm này có nhiều thương hiệu như Casper, Comfee, Midea, Nagaroo, Kangaroo, Sunhouse, Reetech, Gree..., với giá bán 4,5-5,5 triệu đồng/bộ. Riêng Asanzo vừa tung ra thị trường nhiều dòng máy lạnh iKool có mức giá hấp dẫn, chỉ từ 3 triệu đồng/bộ.

Các dòng máy lạnh trên tuy có mức giá "mềm" nhưng ngoài những tính năng cơ bản còn được giới thiệu là trang bị khá nhiều công nghệ mới như phát ion lọc không khí, hút ẩm, kháng vi khuẩn và mùi.

Ngoài ra, một số hãng còn có lớp phủ chống ăn mòn cho dàn nóng, ống thoát nước 2 chiều, cảnh báo rò rỉ gas, cảm biến nhiệt độ, chức năng tự làm sạch dàn lạnh. Những tính năng này không hề thua kém các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí còn vượt trội như tính năng tự làm sạch dàn lạnh, cảnh báo rò rỉ gas.

Máy lạnh giá rẻ được nhiều người tiêu dùng chọn mua

Ông Lê Xuân Hoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn Kangaroo Việt Nam, cho biết nhiều máy lạnh có giá cao là nhờ vào thương hiệu mạnh, trong khi giá trị thật của nó lại thấp hơn khá nhiều.

Thị trường này cạnh tranh quá khốc liệt, buộc Kangaroo phải đưa ra sản phẩm giá thấp để tìm kiếm thị phần. Tuy sản phẩm có giá thấp nhưng công ty cũng phải giữ thương hiệu, tức phải bảo đảm chất lượng bằng việc sản xuất và lắp ráp ở Thái Lan.

Ông Nguyễn Đại Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunhouse, cho rằng không phải sản phẩm điều hòa nhiệt độ có mức giá thấp là hàng chất lượng kém. Công nghệ sản xuất mặt hàng này không có gì là quá "ghê gớm" và cũng dùng nguyên liệu cơ bản.

Do đó, sản phẩm tạo ra giữa các thương hiệu nhỏ hay lớn gần như không chênh lệch nhiều về chất lượng. Theo ông Thắng, thị trường máy lạnh hiện vẫn còn rộng mở cho những thương hiệu mới.

Trong khi đó, Công ty Asanzo Việt Nam đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng cho dây chuyền lắp ráp máy lạnh. Dòng máy cơ bản của thương hiệu này còn được trang bị chế độ hút ẩm, sử dụng nguyên vật liệu có độ bền cao trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, độ mặn cao như Việt Nam…

Để người tiêu dùng yên tâm sử dụng, các thương hiệu máy lạnh giá rẻ có chế độ bảo hành tại nhà, 2 năm cho dàn lạnh và 5 năm với dàn nóng, 1 đổi 1 trong 2 năm đầu nếu máy bị lỗi kỹ thuật.

Có nên chọn máy lạnh giá rẻ?

Khi chọn mua máy lạnh, người dùng thường băn khoăn về độ bền. Ông Hồ Kim Hồng - chủ một cửa hàng điện lạnh trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP HCM - cho rằng máy lạnh có inverter hay không đều có ưu và nhược điểm riêng.

So với loại không inverter, giá máy có inverter cao gấp 2-3 lần, chi phí sửa chữa cũng cao hơn do tích hợp nhiều công nghệ. Chọn máy lạnh không có inverter không chỉ tiết kiệm được chi phí mua sắm mà còn ít sửa chữa do loại máy có cấu tạo đơn giản. Ngoài ra, máy lạnh giá rẻ còn có lợi thế làm lạnh nhanh nên được nhiều gia đình chọn.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, chuyên sửa chữa máy lạnh tại TP HCM, chủ nhà sử dụng máy lạnh ít có thể chọn mua loại không inverter để tiết kiệm chi phí ban đầu. Nếu sử dụng máy lạnh thường xuyên, suốt cả ngày thì nên chọn loại có inverter mới phát huy được hiệu quả tiết kiệm điện.

Máy lạnh giá rẻ không được trang bị bộ điều khiển biến tần (inverter) giúp điều chỉnh công suất nên máy luôn hoạt động ở mức tối đa và chỉ ngừng khi đã đủ độ lạnh.

Do đó, máy được thiết kế có thể hoạt động với công suất tối đa trong thời gian dài mà không bị quá tải nên hạn chế hư hỏng. Ngược lại, máy lạnh inverter nếu lắp đặt trong phòng có diện tích lớn hơn so với công suất của máy sẽ gây quá tải, tiêu hao điện năng nhiều hơn. Với trường hợp này, máy lạnh inverter không còn có ý nghĩa về tiết kiệm điện.

Ông Phùng Đình Luật, Giám đốc kỹ thuật Công ty Sharp Việt Nam, xác nhận các hãng điện máy lớn hay nhỏ đa phần đều dựa vào nguồn vật tư, linh kiện từ các nhà máy ở Trung Quốc. Họ sản xuất quy mô lớn nên giá thành rất thấp, không nơi nào cạnh tranh nổi.

Từ những nhà xưởng này, linh kiện được lắp ráp thành từng bộ phận. Từ đó, các hãng nhập hàng về lắp ráp hoàn chỉnh sản phẩm. Do đó, sản phẩm giữa các hãng lớn hay nhỏ không có nhiều khác biệt về chất lượng.