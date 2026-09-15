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Doanh nghiệp liên quan T&T Group làm chủ đầu tư khu đô thị hơn 4.700 tỷ đồng, có tòa tháp cao 18 tầng tại tỉnh biên giới

Tâm Nguyên
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Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn được thực hiện tại phường Đông Kinh với vốn đầu tư hơn 4.745 tỷ đồng, quy mô 50ha.

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Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái vừa trở thành nhà đầu tư Khu đô thị phía Nam Lạng Sơn tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án có quy mô hơn 50 ha và vốn đầu tư hơn 4.745 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư). Tại đây dự kiến xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 186 căn nhà ở liền kề, 29 căn nhà ở thấp tầng kết hợp thương mại, 72 căn biệt thự.

Bên cạnh đó, dự án có 280 lô đất ở liền kề, 44 lô đất ở thấp tầng kết hợp thương mại, 108 lô đất ở biệt thự.

Ngoài ra còn dự kiến xây công trình nhà ở hỗn hợp cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm (quy mô 1.033 căn hộ), công trình nhà ở xã hội cao 9 tầng (1.566 căn hộ), công trình thương mại, dịch vụ cao 5 tầng, công trình giáo dục cao 5 tầng, công trình văn hoá cao 5 tầng, công trình y tế cao 5 tầng, dự kiến bố trí 204 lô đất ở tái định cư...

Tiến độ dự án được chia thành 2 phân kỳ. Trong đó phân kỳ 1 hoàn thành thi công xây dựng trong 18 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất. Phân kỳ thứ 2 hoàn thành thi công xây dựng trong 24 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái được thành lập vào tháng 11/2023 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Đến tháng 7/2026, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ lên mức 910 tỷ đồng.

Chủ sở hữu của Bất động sản Móng Cái là Công ty TNHH Phát triển Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 11/2023 với vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng, chủ sở hữu là CTCP Tập đoàn T&T (T&T Group).

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T&T Group

Móng Cái

Lạng Sơn.

phường Đông Kinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

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