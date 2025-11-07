Doanh nghiệp hạnh phúc - Nguồn gốc của phát triển bền vững

Hạnh phúc – Nền tảng của phát triển bền vững

Trong vài thập kỷ gần đây, "hạnh phúc" đang dần trở thành thước đo mới của sự phát triển, bên cạnh các chỉ số truyền thống như GDP hay lợi nhuận. Thế giới đang chứng kiến một sự chuyển dịch sâu sắc: từ việc chỉ tập trung vào "hiệu quả kinh tế" sang hướng tới "hiệu quả nhân văn", nơi con người, sức khỏe tinh thần và môi trường làm việc được đặt ở vị trí trung tâm.

Nhiều quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Âu đã sớm đưa khái niệm "Happiness Management" (Quản trị hạnh phúc) và "Well-being Economy" (Nền kinh tế phúc lợi) vào chiến lược phát triển. Các tập đoàn lớn như Google, Unilever, Toyota hay DBS Bank (Singapore) đều khẳng định: khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới thật sự bền vững.

Tại Việt Nam, "hạnh phúc" không phải là khái niệm xa lạ. Hạnh phúc luôn là thước đo về sự tiến bộ xã hội, là một tiêu chí của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quan hệ giữa độc lập - tự do - hạnh phúc, thì độc lập là tiền đề, điều kiện cho tự do, hạnh phúc; còn tự do, hạnh phúc là thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Chính bởi vậy, một xã hội hạnh phúc từ lâu đã là mục tiêu quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chính phủ.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu - mức cao nhất từ trước đến nay và thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Đặc biệt, Hà Nội cũng lần đầu tiên góp mặt trong top 10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á và top 20 toàn cầu, sánh vai cùng Bắc Kinh, Thượng Hải và Mumbai. Những tín hiệu tích cực ấy cho thấy người Việt ngày càng có cảm nhận rõ rệt hơn về sự an toàn, gắn kết và niềm tin vào tương lai.

Trong bối cảnh ấy, các doanh nghiệp Việt - đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - đang được kỳ vọng trở thành "hạt nhân hạnh phúc" của nền kinh tế. Bởi hơn ai hết, họ là những người kiến tạo sự an tâm tài chính, góp phần vun đắp chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân.

Triết lý "ngân hàng hạnh phúc" – Tầm nhìn trong chiến lược phát triển bền vững

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) gần đây được truyền thông gắn với cụm từ "Ngân hàng hạnh phúc". Trong suốt hơn 30 năm hình thành và phát triển, ngân hàng đã kiên định với triết lý "Ngân hàng vì con người", đặt "con người là chủ thể" - một trong 4 trụ cột phát triển, người lao động, khách hàng và cộng đồng là trung tâm phát triển. Không chỉ là khẩu hiệu, mà mục tiêu "ngân hàng hạnh phúc" được cụ thể hóa bằng chính sách chăm lo đời sống, đào tạo, sức khỏe tinh thần và môi trường làm việc nhân văn.

Giữa ngành ngân hàng đầy thách thức, nơi những con số, chỉ tiêu và áp lực luôn hiện diện, SHB đã tạo nên một môi trường làm việc khác biệt, nơi mỗi cá nhân đều cảm thấy được trân trọng và quan tâm chân thành. SHB đặt nhân viên chính là tài sản quý giá nhất, là nền tảng tạo nên mọi giá trị bền vững của tổ chức.

Triết lý "Ngân hàng hạnh phúc" được SHB bắt đầu từ trong chính đội ngũ nhân sự của mình. Sáu giá trị cốt lõi Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm được hun đúc qua nhiều thế hệ, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Và khi người lao động cảm thấy hạnh phúc, được ghi nhận và tìm thấy ý nghĩa trong công việc, họ sẽ lan tỏa năng lượng tích cực, gắn bó lâu dài và cùng tổ chức kiến tạo giá trị cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trong thời đại số, kỷ nguyên mới, "đặt con người là chủ thể" tiếp tục là một trong bốn trụ cột quan trọng trong hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của SHB.

Nhờ nền tảng giá trị ấy, ngân hàng đã liên tiếp được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (HR Asia trong 4 năm liên tiếp); "Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập nhất Việt Nam" (FinanceAsia 2024); Top Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2024 (CareerViet); "Ngân hàng vì Con người của năm" (Better Choice Awards 2024).

Mới nhất, SHB dành chứng nhận "Great Place To Work" - minh chứng cho nỗ lực không ngừng của SHB trong hành trình kiến tạo môi trường làm việc tích cực, bền vững và truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Không chỉ dừng ở những giải thưởng, hiệu quả thực tế của triết lý "Ngân hàng hạnh phúc" tại SHB đã được khẳng định bằng những con số biết nói. Theo cuộc khảo sát của Great Place To Work năm 2025, với gần 5.600 cán bộ nhân viên SHB tham gia, có 95% người được hỏi chia sẻ rằng họ tự hào khi nói với người khác mình đang làm việc tại SHB, và 93% mong muốn gắn bó lâu dài với ngân hàng này.

Tinh thần "Ngân hàng hạnh phúc" cũng lan tỏa rõ nét đến khách hàng. Trong bảng xếp hạng Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các ngân hàng tại Việt Nam do Decision Lab công bố năm 2025, SHB không chỉ góp mặt trong Top 10, mà còn là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng mức độ hài lòng nhanh nhất trong hai năm liên tiếp.

Nhờ đó, SHB vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, vượt qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường mà vẫn giữ vững hiệu quả kinh doanh. Tỷ lệ gắn bó nhân sự cao, môi trường làm việc được đánh giá tích cực hàng đầu ngành ngân hàng - tất cả đã làm nên một SHB của niềm tin, của con người và của hạnh phúc.

Nhân dịp sinh nhật 32 năm, ngân hàng tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy qua chiến dịch cộng đồng "Gieo Hạnh Phúc" với chuỗi hoạt động ý nghĩa: từ các dự án thiện nguyện hướng đến trẻ em và người yếu thế, đến minigame "Nhận diện Hạnh phúc" - nơi mỗi khoảnh khắc tích cực đều được sẻ chia và nhân rộng.

Trước đó, Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, SHB đã triển khai chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" - một hành trình tôn vinh giá trị Việt, lan tỏa hạnh phúc và niềm tự hào dân tộc, tinh thần tích cực đến cộng đồng.

Đồng thời, SHB đã cụ thể hóa giá trị "hạnh phúc" bằng những hành động thiết thực. Hàng trăm chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng đã được triển khai, hướng đến học sinh nghèo, người yếu thế và các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Song song đó, ngân hàng đồng hành mạnh mẽ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính cộng đồng, giúp người dân chủ động quản lý tài chính cá nhân - nền tảng của một cuộc sống bền vững và hạnh phúc.