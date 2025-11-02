Doanh nghiệp gửi 'núi tiền' ở ngân hàng bất chấp lãi suất thấp

Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 4,5 - 6%/năm, thấp hơn nhiều so với giai đoạn 2022-2023, khi có thời điểm lên đến 9-10%/năm. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các kênh đầu tư rủi ro hơn như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp hay bất động sản, không ít công ty vẫn duy trì lượng tiền lớn trong tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Báo cáo tài chính quý III của nhiều doanh nghiệp lớn cho thấy, lượng tiền gửi ngân hàng vẫn ở mức cao. Một số tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, bán lẻ... có hàng nghìn tỷ đồng gửi tại các tổ chức tín dụng, thậm chí chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng tài sản ngắn hạn.

Tổng Công ty Sabeco với hơn 20.000 tỷ đồng gửi ngân hàng.

Cụ thể, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III cho thấy, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn vẫn duy trì ở mức rất cao, chiếm tới 64% tổng tài sản, với giá trị 20.027 tỷ đồng. Khoản lãi tiền gửi trong 9 tháng mang về cho công ty 741 tỷ đồng, tương đương thu nhập bình quân hơn 2,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) có đến gần 16.800 tỷ tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn), chiếm gần 60% tổng tài sản. Khoản tiền gửi lớn mang về cho PVS hàng trăm tỷ đồng tiền lãi mỗi năm, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của doanh nghiệp này.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm với chi tiết đáng chú ý về lượng tiền mặt. Tính đến cuối quý III, tổng tài sản đạt 13.972 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Công ty hiện nắm giữ lượng tiền gửi gần 7.700 tỷ đồng, chiếm hơn 55% tổng tài sản.

CTCP FPT gây chú ý với lượng tiền gửi ngân hàng chạm ngưỡng gần 37.000 tỷ đồng - tương đương khoảng 1,4 tỷ USD.

Tương tự, tính đến ngày 30/9, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) đang sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi đạt 13.100 tỷ đồng, tương đương gần 500 triệu USD, chiếm 67% tổng nguồn vốn.

Các chuyên gia tài chính nhận định, xu hướng này phản ánh tâm lý phòng thủ của doanh nghiệp. Lãi suất tiết kiệm tuy không cao, nhưng bù lại, doanh nghiệp tránh được rủi ro thị trường và vẫn có thể linh hoạt xoay vòng dòng tiền khi cơ hội đầu tư mới xuất hiện. Trong giai đoạn bất định, giữ tiền mặt hoặc gửi ngân hàng có thể là chiến lược hợp lý để đảm bảo an toàn tài chính.

Tuy vậy, việc dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu nằm trong ngân hàng cũng cho thấy niềm tin vào triển vọng kinh doanh còn hạn chế. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của nền kinh tế, do nguồn vốn nhàn rỗi không được đưa vào sản xuất, đầu tư.

Nhiều ý kiến cho rằng, để kích thích dòng vốn chảy mạnh hơn vào hoạt động kinh doanh, cần có chính sách tài khóa và tiền tệ đồng bộ, tạo môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn hơn. Khi thị trường chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng khởi sắc, doanh nghiệp mới sẵn sàng “rút tiền khỏi ngân hàng” để tìm kiếm cơ hội sinh lời cao hơn.