Doanh nghiệp duy nhất được đóng tàu tên lửa chiến đấu công nghệ cao cho Hải quân Việt Nam: Doanh thu gần 1.600 tỷ, khối tài sản hơn 8.200 tỷ đồng

Là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng với lịch sử hơn 230 năm, Tổng công ty Ba Son hiện sở hữu khối tài sản hơn 8.200 tỷ đồng, nhà máy gần 100 ha và là đơn vị duy nhất tại Việt Nam từng đóng thành công tàu tên lửa chiến đấu công nghệ cao cho Hải quân.

Tàu 378 do Tổng công ty Ba Son đóng bắn thử tên lửa trên biển

Đơn vị đứng sau những tàu Molniya của Hải quân Việt Nam

Tính đến nay, Việt Nam đã hạ thủy và đưa vào sử dụng 11 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya được đóng trong nước. Đây là lớp tàu chiến có lượng giãn nước khoảng 560 tấn nhưng được trang bị tới 16 tên lửa đối hạm Uran-E với tầm bắn khoảng 130 km.

Đứng sau chương trình đóng mới các tàu Molniya là Tổng công ty Ba Son - doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Tổng công ty Ba Son (Xí nghiệp liên hợp Ba Son) có nguồn gốc từ Thủy xưởng (Xưởng Chu Sư) được thành lập dưới thời Nhà Nguyễn vào năm 1791. Đến năm 1863, người Pháp xây dựng Arsenal de Saigon (Xưởng Ba Son) trên nền Thủy xưởng cũ, biến nơi đây trở thành một trong những cơ sở đóng tàu hiện đại của khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ.

Sau năm 1975, Xưởng Ba Son được Quân đội tiếp quản và từng bước phát triển thành Tổng công ty Ba Son trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng như hiện nay.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Ba Son hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam từng đóng thành công tàu tên lửa chiến đấu công nghệ cao cho Hải quân Việt Nam.

Từ một cơ sở chuyên đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, Ba Son ngày nay đã phát triển thành doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ đóng tàu quân sự, tàu kinh tế, cơ khí, kết cấu công nghiệp đến logistics và năng lượng.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Ba Son hiện còn tham gia đóng mới và sửa chữa tàu kinh tế, tàu xuất khẩu, thi công nhà giàn ngoài khơi, gia công kết cấu siêu trường siêu trọng, chế tạo thiết bị điện gió và cung cấp dịch vụ logistics.

Doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 6.500 tỷ đồng

Ngoài năng lực đóng tàu quân sự, Ba Son hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng nghìn tỷ đồng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.774 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 526 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt gần 337 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí và thuế, Ba Son ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 266 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 8.245 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức gần 6.590 tỷ đồng, tương đương khoảng 80% tổng nguồn vốn. Doanh nghiệp cũng duy trì lượng tiền và các khoản tương đương tiền gần 246 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả ở mức khoảng 1.656 tỷ đồng.

Sang năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Theo thông tin công bố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, Ba Son đạt doanh thu hơn 1.577 tỷ đồng, tương đương 120,6% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 22,2 triệu đồng mỗi tháng. Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Nhà máy gần 100 ha, có thể đóng mới và sửa chữa hơn 50 tàu mỗi năm

Hiện nay, hoạt động sản xuất của Ba Son được tập trung tại nhà máy ở Khu công nghiệp Phú Mỹ 2. Theo doanh nghiệp, nhà máy có diện tích gần 96 ha, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, cầu cảng và dây chuyền sản xuất. Ngoài cơ sở này, tổng diện tích nhà xưởng và kho bãi của Ba Son hiện đạt khoảng 120 ha.

Doanh nghiệp hiện có hơn 1.300 cán bộ, nhân viên cùng trên 1.000 thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất. Quy mô này cho phép Ba Son đóng mới và sửa chữa hơn 50 tàu mỗi năm, gia công trên 20.000 tấn kết cấu thép và sản xuất hơn 10 triệu lít sơn công nghiệp, sơn tàu biển mỗi năm.

Hạ tầng của Ba Son cũng thuộc nhóm lớn trong ngành đóng tàu. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống cầu cảng dài khoảng 700 m với độ sâu từ 8-15 m, sàn nâng tàu 4.500 tấn cùng các đốc nổi có tải trọng 2.000 tấn, 8.500 tấn và 8.850 tấn.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước như Damen (Hà Lan), Piriou (Pháp), Austal Việt Nam, PTSC, Vietsovpetro, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hay Trung Nam.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Ba Son đã mở rộng hoạt động sang nhiều thị trường như Hà Lan, Pháp và Na Uy, đồng thời tham gia các lĩnh vực mới như kết cấu điện gió ngoài khơi, chế tạo cấu kiện công nghiệp và logistics.