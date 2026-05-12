Doanh nghiệp dược hàng đầu Việt Nam chính thức về tay “gã khổng lồ” Trung Quốc

Hà Linh
Giá trị giao dịch ước tính vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty con của dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) vừa thông báo mua thành công hơn 104,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 67,87% cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP). Sau giao dịch, “gã khổng lồ” đến từ Trung Quốc chính thức trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Giao dịch trên nằm trong đợt đăng ký chào mua công khai của Lian SGP, công bố hồi giữa tháng 1/2026. Khi đó, Lian SGP đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (77,94% vốn điều lệ) với giá chào mua 57.400 đồng/cp.Tạm tính ở mức giá trên, giá trị giao dịch vào khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu IMP hiện đang giao dịch quanh vùng giá thấp nhất trong vòng 6 tháng. Thị giá IMP dao động quanh mức 46.600 đồng/cp, thấp hơn khoảng 19% so với giá Lian SGP chào mua. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 7.200 tỷ đồng.

Livzon là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ (NDT). Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 nước trên toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á...

Thực tế, kế hoạch thâu tóm Imẽpharm của Livzon đã được công bố từ cuối tháng 5/2025 với bản hợp đồng mua lại cổ phần. Dựa trên cơ cấu cổ đông, Livzon dự kiến mua lại lượng cổ phần từ 3 cổ đông lớn gồm SK Investment, CTCP Đầu tư Bình Minh Kim và CTCP Đầu tư KBA.

Trong khi đó, Imexpharm thuộc nhóm doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu về chất lượng sản xuất, với hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP nhiều nhất trong khối doanh nghiệp Việt. Công ty hiện sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy lớn.

Trong ngành dược Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp mới đạt WHO-GMP, còn số cơ sở đạt EU-GMP hoặc tương đương chỉ chiếm khoảng hơn 10% toàn ngành. Điều này giúp Imexpharm có lợi thế lớn trong đấu thầu thuốc bệnh viện và sản xuất thuốc chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, bà Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc Imexpharm cho biết Livzon sở hữu năng lực R&D rất mạnh, trong đó nổi bật là các sản phẩm thuốc tiêm đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt. Livzon hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.

Trong định hướng đầu tư, Livzon cam kết duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của Imexpharm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP. Theo lãnh đạo Imexpharm, sự tham gia của cổ đông chiến lược này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực R&D và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

