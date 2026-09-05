Doanh nghiệp dệt may Việt Nam thua kiện Amazon vừa công bố tài liệu quan trọng

Sau phán quyết bất lợi trong vụ kiện Amazon, Gilimex tiếp tục bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ trong BCTC soát xét bán niên 2026.

CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã: GIL) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2026.

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán﻿

Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Cụ thể, tại thời điểm phát hành báo cáo soát xét, vụ kiện giữa công ty và khách hàng Amazon vẫn đang trong quá trình tố tụng và công ty đang thực hiện các quyền pháp lý theo quy định, bao gồm quyền kháng cáo.

AASCS cho biết hàng tồn kho có liên quan đến vụ kiện hiện vẫn được công ty bảo quản trong điều kiện phù hợp, duy trì chất lượng theo tiêu chuẩn để sẵn sàng cho việc xử lý, xuất bán hoặc thực hiện các phương án thương mại phù hợp tùy thuộc vào diễn biển của vụ kiện và các điều kiện liên quan. Trên cơ sở các thông tin và tài liệu hiện có, công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với số hàng này tại ngày 30/06/2026.

Vì vậy, đơn vị kiểm toán chưa thể ước tính tổn thất, đánh giá giá trị có thể thu hồi được của số lượng sản phẩm này để xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho liên quan đến vụ kiện trên.

Trong văn bản giải trình, Gilimex cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện các biện pháp pháp lý liên quan đến vụ kiện. Đồng thời, Công ty vẫn thực hiện bảo quản, kiểm soát và đánh giá khả năng thu hổi, giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có liên quan.

﻿Ở một diễn biến khác, Gilimex ﻿ đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý chứng khoán xác nhận về phán quyết của tòa án tại Mỹ liên quan đến tranh chấp với Amazon. Theo đó, Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (Mỹ) đã quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp dệt may này đối với đối tác thương mại điện tử .

Ngay sau phán quyết, ban lãnh đạo Gilimex đã chính thức lên tiếng phản hồi sự việc . Đại diện công ty cho biết kết quả bước đầu chưa đạt được như kỳ vọng, song khẳng định luôn tôn trọng quy trình tố tụng .

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm việc thực hiện quyền kháng cáo nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty cũng như của các cổ đông .

﻿Lợi nhuận ròng nhích nhẹ sau soát xét

Các chỉ tiêu tài chính xuất hiên một số thay đổi sau soát xét. Cụ thể, tiền mặt tăng gần 3 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền giảm 35 tỷ đồng so với trước soát xét, do chênh lệch tỷ giá và điều chỉnh trình bày tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống và trên 3 tháng.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng hơn 33 tỷ đồng. Hàng tồn kho sau soát xét giảm gần 4 tỷ đồng còn 2.645 tỷ, do điều chỉnh trình bày hàng tồn kho và chi phí chờ phân bổ, điều chỉnh loại giao dịch nội bộ.

Tại báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần giảm nhẹ sau soát xét còn hơn 447 tỷ đồng, trong khi giá vốn tăng nhẹ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ gần 500 triệu lên 21,3 tỷ đồng, nhờ điều chỉnh chênh lệch tỷ giá và loại trừ giao dịch nội bộ và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tính chung nửa đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 447 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện 6 tháng đầu năm ngoái. Gilimex ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm 2025 doanh nghiệp lỗ gần 70 tỷ đồng.

GIL cho biết nguyên nhân chuyển lỗ thành lãi chủ yếu do sản lượng sản phẩm xuất bán tăng so với cùng kỳ, đồng thời cơ cấu sản phẩm xuất bán có sự thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, các dự án khu công nghiệp của các công ty thành viên đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng và triển khai hoạt động kinh doanh theo tiến độ của từng dự án.

Kết quả sau nửa đầu năm giúp GIL thực hiện được 28% mục tiêu doanh thu và 22% chỉ tiêu lãi trước thuế so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.