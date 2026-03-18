Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương bắt đầu thi công 2 tòa tháp cao tới 40 tầng trong khu đô thị 37.000 tỷ của Sun Group tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Mới đây, Ricons cho biết doanh nghiệp cùng các thành viên trong hệ sinh thái gồm Newtecons và SOL E&C đã chính thức khởi công gói thầu thi công kết cấu và hoàn thiện thô các khối cao tầng tại dự án Blanca City trên đường 3/2, thuộc địa bàn phường 10 và phường 11, TP Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Dự án khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại là Blanca City) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu làm chủ đầu tư và được phát triển bởi Sun Group. Công trình nằm trên mặt tiền đường 3/2, trải dài qua địa bàn phường 10 và phường 11.

Đây là một trong những tuyến đường ven biển quan trọng của Vũng Tàu, nơi quỹ đất phát triển các khu đô thị quy mô lớn ngày càng hạn chế và quỹ đất phát triển dự án Blanca City là một trong những khu đất ven biển hiếm, đủ lớn còn lại để phát triển một khu đô thị đồng bộ.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có quy mô gần 100 ha, không bao gồm phần diện tích 5.515m2 chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt trong năm 2024.

Dự án được Sun Group khởi công vào tháng 5/2025 với tổng vốn đầu tư gần 37.000 tỷ đồng.Mật độ xây dựng toàn khu khoảng 47%, bao gồm các phân khu nhà ở (nhà liền kề, biệt thự, chung cư và nhà ở xã hội); khu dịch vụ du lịch tổng hợp (khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng thấp và cao tầng, công viên nước); cùng hệ thống công trình công cộng như trường mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở khu phố và chợ.

Khu nhà ở dự kiến cung cấp gần 10.000 sản phẩm, gồm 768 căn biệt thự, 171 căn nhà phố, 3.747 căn hộ cao cấp, 2.295 căn hộ nghỉ dưỡng và khoảng 2.968 căn hộ khách sạn, với quy mô dân số khoảng 13.000 người.

Dự án dự kiến được triển khai theo nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn 2025 – 2026, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các phân khu thấp tầng gồm Casa Townhouse và Villa, cùng hai tháp căn hộ Blanca 1 và Blanca 2. Các sản phẩm thấp tầng đầu tiên dự kiến được bàn giao vào quý II/2026.

Giai đoạn tiếp theo từ 2026 – 2030, dự án sẽ tiếp tục phát triển các phân khu còn lại và các khối cao tầng trong khu đô thị.

Trong gói thầu vừa khởi công, Ricons được giao thi công hai tòa tháp thuộc phân khu chung cư cao tầng OCC2, gồm tháp 5 và tháp 6 với chiều cao lần lượt 36 và 40 tầng, cùng 3 tầng hầm, cung cấp khoảng 1.100 căn hộ ra thị trường.

Ricons sẽ đảm nhận phần thi công kết cấu và hoàn thiện thô cho hai tòa tháp này. Ricons, Newtecons và SOL E&C đều là những đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái xây dựng do doanh nhân Nguyễn Bá Dương sáng lập.

Phân khu cao tầng của The Blanca City bao gồm 14 tháp. Trong đó, tổng thầu SOL E&C đảm nhận thi công 7 tháp, 7 tháp còn lại do Newtecons và Ricons triển khai. SOL E&C đang cùng chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các khu thấp tầng trong dự án.



