Sau 3 năm gia nhập thị trường, một thương hiệu thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tạo dấu ấn đáng chú ý trên bản đồ tuyển dụng Việt Nam.

Tập đoàn Vingroup tiếp tục giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe công bố. Không chỉ duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng chung, nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái tập đoàn cũng tiếp tục dẫn đầu các nhóm ngành tương ứng.



Điểm nhấn đáng chú ý năm nay là Green SM – nền tảng di chuyển thuần điện do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sáng lập vươn lên vị trí số 1 ngành Vận tải/Hậu cần. Trong khi đó, VinFast tiếp tục giữ ngôi đầu ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí Công nghiệp năm thứ ba liên tiếp.

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2026 do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khảo sát thu hút hơn 60.000 người đi làm và sinh viên tham gia, đánh giá độc lập gần 700 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Green SM dẫn đầu ngành vận tải sau 3 năm hoạt động, phục vụ hơn 85 triệu khách hàng

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh ngày càng được chú trọng, Green SM ghi dấu ấn khi lần đầu vươn lên vị trí số 1 ngành Vận tải/Hậu cần trong bảng xếp hạng năm 2026.

Sau 3 năm hoạt động, nền tảng di chuyển thuần điện này đã mở rộng mạng lưới tới 34/34 tỉnh, thành phố, hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp vận tải và nắm giữ 55% thị phần ứng dụng gọi xe taxi công nghệ tính đến quý I/2026. Đến tháng 9/2026, Green SM đã phục vụ hơn 85 triệu khách hàng, với trung bình 1,8 triệu chuyến xe mỗi ngày.

Song hành với tốc độ mở rộng hoạt động, doanh nghiệp cũng chú trọng chính sách dành cho đội ngũ tài xế thuộc đội xe chính hãng và các đối tác. Với tài xế cơ hữu, Green SM áp dụng chính sách lương cơ bản cùng các chế độ phúc lợi như tháng lương thứ 13, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Đáng chú ý, nền tảng đang triển khai chương trình bảo hiểm tai nạn tích lũy với mức cam kết chi trả được giới thiệu là cao nhất thị trường, dành cho gần như 100% tài xế. Đây là một trong những chính sách nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi cho lực lượng lao động trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.

Từ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027, Green SM triển khai chương trình "Mùa đông xanh - Vì tương lai xanh", miễn hoàn toàn phí nền tảng cho tài xế, giúp họ nhận về 100% giá trị chuyến xe. Bên cạnh chính sách thu nhập, tài xế còn được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng sơ cấp cứu, qua đó nâng cao chất lượng công việc cũng như khả năng hỗ trợ cộng đồng khi cần thiết.

VinFast giữ ngôi đầu ngành kỹ thuật năm thứ ba liên tiếp, Vinhomes dẫn đầu bất động sản 11 kỳ khảo sát

Ở lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, VinFast tiếp tục đứng vị trí số 1 ngành Kỹ thuật/Máy móc/Cơ khí Công nghiệp năm thứ ba liên tiếp. Kết quả này ghi nhận sức hấp dẫn của môi trường làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô tô điện.

Hiện là hãng xe dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số và có mặt tại 11 quốc gia thuộc Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ, VinFast mang đến cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia cơ hội tham gia các dự án phục vụ cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Trong khi đó, tại lĩnh vực bất động sản, Vinhomes tiếp tục giữ vị trí quán quân ngành Bất động sản/Dịch vụ bất động sản trong 11 kỳ khảo sát liên tiếp. Doanh nghiệp hiện vận hành hơn 32 dự án, phục vụ hơn 650.000 cư dân và có hàng chục dự án đang trong quá trình triển khai trên cả nước.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Với quy mô hoạt động lớn cùng năng lực phát triển và triển khai dự án, Vinhomes tạo ra cơ hội nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực, từ phát triển dự án, kinh doanh đến quản lý và vận hành đô thị.

Ở nhóm Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng, Vinpearl tiếp tục dẫn đầu năm thứ hai liên tiếp. Trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế, Vinschool giữ vị trí số 1 ngành Dịch vụ/Đào tạo/Tư vấn năm thứ ba liên tiếp, còn Vinmec tiếp tục là hệ thống bệnh viện có thứ hạng cao nhất trong nhóm ngành.

Không chỉ nhận được đánh giá tích cực từ đội ngũ chuyên gia và nhân sự giàu kinh nghiệm, Vingroup còn ghi nhận sức hút đối với nhóm nhân lực trẻ. Năm 2026, tập đoàn tiếp tục được bình chọn là một trong 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất với sinh viên Việt Nam.

Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của hệ sinh thái Vingroup đối với những người chuẩn bị gia nhập thị trường lao động, với cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và y tế.

Việc tiếp tục duy trì thứ hạng cao trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, đồng thời có nhiều doanh nghiệp dẫn đầu ở các nhóm ngành riêng biệt, cho thấy quy mô và độ phủ của hệ sinh thái tuyển dụng Vingroup trên nhiều lĩnh vực.

Nguồn: Vingroup