Doanh nghiệp có doanh thu vượt xa Vingroup, gấp đôi Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines… mỗi ngày bỏ túi 780 tỷ

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2024, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 71.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lãi gộp đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2023.

Trong quý cuối năm, doanh thu tài chính của Petrolimex giảm mạnh tới 51%, còn 295 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp bật tăng mạnh thêm 20%, lên gần 3.900 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhận khoản lợi nhuận khác 163 tỷ đồng (cùng kỳ 51 tỷ đồng), Petrolimex lãi sau thuế 612 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 545 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, Petrolimex cho biết, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm là do tỷ giá trong 3 tháng cuối năm dao động mạnh với biên độ lớn. Khối lượng mua hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài tăng cao, dẫn đến phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cao hơn cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2024, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 284.000 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất sàn chứng khoán tính đến hiện tại. Ước tính mỗi ngày đại gia bán lẻ xăng dầu này thu về gần 780 tỷ đồng.

Con số này vượt xa Vingroup và gấp đôi Hòa Phát, Thế Giới Di Động, hay Vietnam Airlines,… Dù vậy, đây chưa phải mức doanh thu kỷ lục của Petrolimex.

Sau khi trừ chi phí, Petrolimex lãi ròng gần 2.900 tỷ đồng năm 2024, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế, lần lượt 51% và gần 37%.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 81.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, kém xa so với những đại gia như Vingroup, Hòa Phát... Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm.

Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tại ngày cuối năm 2024 là hơn 30.000 tỷ đồng, giảm nhẹ. Tồn kho ở mức gần 15.700 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Về phía nguồn vốn, hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận hơn 51.000tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm gần 17.400 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.