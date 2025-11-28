Doanh nghiệp có 70 nhân sự, vốn 2.000 tỷ vẫn xin làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam không tốn một đồng ngân sách: "Vẽ" loạt dự án bất động sản chỉ tồn tại trên website

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tại Trụ sở Chính phủ.

Discovery Group gây chú ý khi vốn chỉ bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư dự án

Buổi làm việc có sự tham gia của 5 doanh nghiệp đã đăng ký quan tâm đến dự án, bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Trong đó, CTCP Tập đoàn Discovery gây chú ý khi bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư theo phương án kinh doanh thu hồi vốn, nhưng các chỉ số nội tại lại cho thấy khoảng cách lớn so với quy mô siêu dự án.

Theo ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Discovery, hiện doanh nghiệp có khoảng 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là dự án có quy mô cực lớn, hàm lượng công nghệ cao, và việc trao đổi, tìm hiểu thiện chí nhà đầu tư là cần thiết. Ông đánh giá một số doanh nghiệp làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng.

"Có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ tổ chức cuộc làm việc tham vấn các doanh nghiệp không chỉ để lắng nghe trực tiếp các dự định, giải pháp, mà còn nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá thực chất năng lực và thiện chí của các nhà đầu tư.

Qua tham vấn cũng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho công chúng, giúp dư luận thấy rõ đâu là những doanh nghiệp có sự suy nghĩ, chuẩn bị nghiêm túc, đủ năng lực thực hiện và đâu là những tuyên bố thiếu cơ sở thực tế. Đây là bước đi cần thiết để có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định lựa chọn phương thức đầu tư khả thi và hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có quy mô cực lớn, hàm lượng công nghệ cao.



Discovery Group cam kết không làm phát sinh nợ công, với nguyên tắc "Tự Vay – Tự Trả"

Theo thông tin đăng tải trên website của CTCP Tập đoàn Discovery, ngày 21/9 doanh nghiệp đã công bố nghiên cứu và đề xuất kỹ thuật - tài chính cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Đáng chú ý, tập đoàn cam kết huy động 100% vốn từ doanh nghiệp và đối tác quốc tế, thay vì phụ thuộc ngân sách Nhà nước. Theo đại diện tập đoàn, mô hình này vừa giảm áp lực nợ công, vừa mở ra cơ hội hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ và tài chính toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho tính khả thi dự án.

Về công nghệ, Discovery Group lựa chọn giải pháp của Hiệp hội đường sắt châu Âu (ERC). Một số công nghệ then chốt được nghiên cứu gồm: ATC (Automatic Train Control) – hệ thống kiểm soát tốc độ tự động đảm bảo an toàn khi vận hành đến 320 km/h; đường ray chuyên dụng khổ 1.435 mm, tách biệt hoàn toàn với đường bộ; UrEDAS – hệ thống phát hiện động đất độc quyền của Nhật Bản, tự động phanh khi có rung chấn đầu tiên.

Đến đầu tháng 11, Discovery Group tuyên bố chính thức đề xuất đầu tư dự án, với tổng vốn khoảng 63 tỷ USD, tiến độ 6 năm xây dựng (+ 1 năm chuẩn bị), thời gian khai thác thương mại 69 năm, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản và công nghệ cho Nhà nước.

Tập đoàn thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc không làm phát sinh nợ công, với nguyên tắc "Tự Vay – Tự Trả", huy động vốn minh bạch từ hợp tác quốc tế và thiết lập cấu trúc tài chính vững chắc để tránh rủi ro nợ công.

Dấu hỏi về tính xác thực các dự án

Tiền thân của Discovery Group là Discovery Vietnam Joint Stock Company, hoạt động từ năm 2009, đến 2016 chính thức mở rộng thành tập đoàn đa ngành, với các lĩnh vực từ bất động sản, bán dẫn, xăng dầu, khoáng sản, M&A.

Trong lĩnh vực bất động sản, theo giới thiệu trên website, tập đoàn là chủ đầu tư các dự án Discovery Point, Discovery Angel, Discovery Riverside, Discovery Charm, Discovery Royal, Discovery Aqua, Discovery Luxury, Hạ Long Discovery Tower.

Thế nhưng trên thực tế, chỉ có hai dự án Hạ Long Discovery Tower và Discovery Luxury có thông tin về diện tích, vị trí, quy mô và một số thông tin liên quan. Dự án Discovery Angel tập đoàn có thông tin rằng tổng diện tích 26ha, nằm tại Định Trung, Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc nhưng thực tế không có bất cứ thông tin nào trùng khớp. 5 dự án còn lại chỉ có hình ảnh và tên dự án, diện tích theo đăng tải trên website tập đoàn, trong khi đó không có thêm bất cứ thông tin nào.

Website của Discovery Group.

Về lĩnh vực bán dẫn, theo dự giới thiệu Discovery Group hiện có 1 công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực điện tử – Công nghệ thông tin, bán dẫn, tự động hóa. Các sản phẩm chính gồm có: Giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin, sản phẩm ngoại vi; chuỗi công viên phần mềm. Thị trường cung cấp chủ yếu là Nhật, Pháp và trong nước.

Trong lĩnh vực xăng dầu, tập đoàn cho hay đang sở hữu và vận hành một mạng lưới trạm xăng dầu trải dài khắp cả nước, cung cấp các sản phẩm xăng RON 92, RON 95, dầu diesel, dầu FO... Đồng thời là nhà cung cấp khí hóa lỏng (LPG) và khí tự nhiên cho nhu cầu sinh hoạt và công nghiệp.

Với lĩnh vực khai thác khoáng sản, tập đoàn tự giới thiệu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác và chế biến các loại khoáng sản quý giá, đặc biệt là titan, silic và than.

Về cơ cấu doanh nghiệp, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Discovery Group có vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng, với 4 cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư Discovery Việt Nam, CTTCP Đầu tư & Du lịch Danko (36,9%), bà Nguyễn Ngọc Anh (25%), ông Nguyễn Tiến Thiều (38,07%).

Sau đó dù cơ cấu cổ đông có thay đổi nhưng vốn điều lệ vẫn được giữ nguyên và đến hiện tại không ghi nhận lần tăng vốn nào, theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo thông tin về thuế, vào giữa năm 2019, doanh nghiệp có tổng số 20 lao động. Lần cập nhật gần nhất là năm 2023 với tổng số 10 lao động.