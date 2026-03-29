Doanh nghiệp chủ động cho người lao động nghỉ đến 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 năm 2026, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kéo dài kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người lao động về quê, chăm sóc gia đình và tái tạo năng lượng sau thời gian làm việc liên tục.

Tại Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam (Khu Công nghiệp VSIP II - phường Bình Dương, TPHCM), hơn 1.000 công nhân - lao động sẽ được nghỉ liên tục 9 ngày, từ 25-4 đến 3-5.

Lịch nghỉ lễ được công ty xây dựng từ tháng 10-2025 và thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, nhân viên. Với nhiều người lao động ngoại tỉnh, đây là cơ hội hiếm hoi để trở về quê, đoàn tụ cùng gia đình, chăm sóc con cái và nghỉ ngơi trọn vẹn.

Nhân dịp lễ, Ban giám đốc phối hợp với Công đoàn cơ sở chuyển khoản tiền mừng trị giá 300.000 đồng vào tài khoản của mỗi công nhân - lao động. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời từ doanh nghiệp, góp phần tạo không khí phấn khởi và củng cố sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp.

Chị Trần Thị Thu Thảo (quê Bến Tre), nhân viên Bộ phận Chất lượng, chia sẻ: "Kỳ nghỉ dài là cơ hội quý giá để tôi trở về nhà, chăm sóc con cái. Nhờ đó, tôi lấy lại năng lượng và sẵn sàng tinh thần cho những tháng làm việc cao điểm sắp tới".

Tương tự, tại Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), toàn bộ cán bộ, nhân viên khối văn phòng và nhà máy cũng được nghỉ theo lịch tương tự.

Để đảm bảo tiến độ sản xuất, công ty bố trí làm bù vào các ngày 21 và 28-3, đồng thời yêu cầu các phòng ban, chi nhánh thông báo trước cho khách hàng và hoàn tất các nhiệm vụ quan trọng trước, trong và sau kỳ nghỉ.

Thông báo được Công ty CP Dược phẩm Ampharco U.S.A gửi đến toàn thể người lao động

Điểm đặc biệt trong năm 2026 là hai kỳ nghỉ lễ diễn ra sát nhau.

Theo quy định của Bộ luật Lao động, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch). Năm nay, ngày 10-3 âm lịch rơi vào chủ nhật (26-4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai, 27-4. Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài liên tục 3 ngày, từ thứ bảy, 25-4 đến hết thứ hai, 27-4.

Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Đối với người lao động không đi làm vào thứ bảy, kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ 30-4 đến hết chủ nhật, 3-5, khi tính cả hai ngày cuối tuần.

Điều đáng chú ý là các kỳ nghỉ này diễn ra khá gần nhau, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động chỉ đi làm lại 2 ngày trước khi tiếp tục nghỉ dài dịp 30-4 và 1-5...