Doanh nghiệp cần hỗ trợ thủ tục nhập vắc-xin

Nhiều khó khăn cần được tháo gỡ

Bốn hiệp hội cũng kiến nghị được tổ chức cuộc họp đối thoại trực tuyến với Chính phủ và các bộ, ngành cùng những nhãn hàng lớn tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế để cùng bàn giải pháp gỡ khó cho DN trong ngành thời điểm này.

Theo ông Nguyễn Chánh Phương, hiện chỉ còn khoảng 60% DN của hội là vẫn duy trì được sản xuất. Tuy nhiên, công suất sản xuất chỉ đạt khoảng 30%, cao nhất chỉ 80%; chưa kể gặp quá nhiều khó khăn, nguyên vật liệu đang thiếu hụt do khâu vận chuyển bị ách tắc. Nguyên liệu nhập khẩu không thể nhập về đúng tiến độ do thiếu tàu, một số quốc gia cung cấp nguyên liệu cũng bị đứt gãy do dịch bệnh. Ngay việc vận chuyển nguyên liệu trong nước cũng gặp khó khăn do nhiều địa phương đang giãn cách xã hội.