Doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng bị mở thủ tục phá sản

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) ở địa chỉ 104/4, ấp Bình Hòa, xã Giang Diễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Nguyễn Trung Hưng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày TAND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định mở thủ tục phá sản , chủ nợ phải liên hệ với tòa án để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Công ty CP Đầu tư LDG bị tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản.

Trước đó, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát (số 938 Nguyễn Văn Quá, khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 TPHCM) đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty CP Đầu tư LDG.

Hiện tại, TAND tỉnh Đồng Nai đã chỉ định Công ty Hợp danh quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của Công ty CP Đầu tư LDG.

Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có trách nhiệm tạm ứng chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho Công ty Hợp danh Quản lý tài sản Uy Nam.

Công ty CP Đầu tư LDG được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3602368420 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19/8/2010 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, có tên gọi ban đầu là Công ty CP Địa ốc Long Điền. Năm 2015, công ty này đổi tên thành Công ty CP Đầu tư LDG.

Tháng 8/2015, LDG niêm yết 75 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), với mã chứng khoán là LDG. Mức giá chào sàn là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt 1.000 tỷ đồng.

Năm 2016, LDG có sự biến động lãnh đạo thượng tầng với sự rút lui của ông Lê Kỳ Phùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người sáng lập LDG. Người thay thế ông Phùng là ông Nguyễn Khánh Hưng, khi đó là thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc một tập đoàn bất động sản có tiếng.

Đến năm 2018, LDG tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. LDG đặt mục tiêu đến năm 2022 trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn tại Việt Nam với số vốn lên đến 1 tỷ USD.

Kể từ khi thành lập đến nay, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của LDG từ là kinh doanh bất động sản. Địa bàn kinh doanh của LDG đã được mở rộng ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam với các tỉnh thành như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Cần Thơ…

Vào ngày 30/11/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG - bị bắt về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 11/4 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc LDG) để điều tra về tội lừa dối khách hàng trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến nhiều lãnh đạo LDG vướng lao lý.

Nhiều năm qua, LDG phải 3 lần đại hội cổ đông tổ chức mới thành công.

Năm nay, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng. LDG cho rằng còn khó khăn đối với ngành bất động sản, do đó ngoài việc tiếp tục triển khai bán các sản phẩm đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện pháp lý tại các dự án, LDG còn tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư dự án để cơ cấu lại dòng tiền, cải thiện tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 130 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của công ty mẹ ghi nhận gần 125 tỷ đồng.