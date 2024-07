Doanh nghiệp bất động sản đem gần nửa tài sản đi đầu tư chứng khoán, lãi lớn với HPG, DGC nhưng lỗ nặng với cổ phiếu NVL

NDN: Giá hiện tại Thay đổi Xem hồ sơ doanh nghiệp Xem hồ sơ doanh nghiệp



Theo báo cáo tài chính quý 2/2024, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN) ghi nhận khoản mục chứng khoán kinh doanh có giá gốc 611 tỷ đồng vào cuối quý 2, tăng 178 tỷ so với đầu năm và chiếm gần một nửa tổng tài sản.

Giá trị hợp lý của các khoản chứng khoán kinh doanh tại cùng thời điểm 30/6 là gần 615 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi lớn với cổ phiếu Hòa Phát (HPG), Hóa chất Đức Giang (DGC). Ngược lại, NDN đang tạm lỗ với khoản đầu tư vào cổ phiếu Novaland (NVL) khi phải trích lập dự phòng 14,5 tỷ tương đương khoảng 24% giá gốc khoản đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn phải trích dự phòng 51,4 tỷ đồng cho các cổ phiếu khác.

Nguồn: BCTC quý 2/2024 của NDN

Thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của NDN ở mức 1.341 tỷ đồng, tương đương với đầu năm. Trong đó, tồn kho bất động sản chỉ ở mức 110 tỷ đồng, phần lớn tập trung tại dự án Monarchy - Block B. Dự án Monarchy được xây dựng trên khu đất 4 mặt tiền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NDN tại thời điểm cuối quý 2 ở mức 248 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải trả ngắn hạn cho các công ty chứng khoán, bao gồm Chứng khoán Yuanta Việt Nam (41 tỷ đồng), Chứng khoán PSI (20 tỷ đồng), Chứng khoán VPS (38 tỷ đồng), Chứng khoán ACB (10 tỷ đồng)...

Về kết quả kinh doanh quý 2/2024, NDN ghi nhận doanh thu thuần đạt 9,5 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ chủ yếu do giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Ngược lại, doanh thu tài chính ghi nhận mức tăng 227% lên mức 43,5 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi đầu tư chứng khoán. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh lên 33 tỷ đồng do không còn khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán như cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi trừ các chi phí, NDN lãi sau thuế gần 8 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 40 tỷ đồng, giảm 76% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện 32% kế hoạch doanh thu (75 tỷ đồng) và 66% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (61 tỷ đồng) đề ra cho cả năm 2024.

Trên thị trường, cổ phiếu NDN đang giao dịch quanh mức 10.400 đồng/cp, thấp hơn khoảng 17% so với vùng đỉnh 2 năm nhưng vẫn cao hơn 7% so với đầu năm.